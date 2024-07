Mega-scandal la ”Jocul Cuvintelor”! Dan Negru a fost reclamat! Ce i s-a întâmplat prezentatorului de la Kanal D

Nu este o glumă, Dan Negru a fost reclamat de unii dintre cei care încearcă să ajungă în platoul ”Jocul Cuvintelor”, emisiune difuzată pe Kanal D! Chiar personal primește reproșuri în scris cel poreclit Regele audiențelor, însă omul nu are chiar nicio vină! La coadă stau nu mai puțin de 30.000 de oameni, în condițiile în care edițiile quiz-ului nu ajung la 1.000 într-un an, cu tot cu cele speciale. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Dan Negru nu mai face față valului de cereri pentru participarea la emisiunea Jocul Cuvintelor, un show de cultură generală care a rupt audiențele chiar de la lansare, acum doi ani. Aproximativ 30.000 de oameni s-au înscris pentru participare, iar cei care se ocupă de selecție chiar au mult de muncă. Toți potențialii participanți sunt luat la puricat, sunt teste grilă pe care trebuie să le treacă: școală, educație… Și urmează ultimul obstacol, testul video.

(CITEȘTE ȘI: PARIUL! LUCIAN MÂNDRUȚĂ S-A ”ÎNCLINAT” ÎN FAȚA LUI DAN NEGRU! NICI NU A CREZUT CĂ NU VA CÂȘTIGA)

Scandal la ”Jocul Cuvintelor”, unde amfitrion este Dan Negru

Așa că au survenit, inevitabil, reproșurile. Și, imediat, reclamațiile. Unii dintre ei, supărați că nu au fost contactați după ce s-au înscris în competiția în urma căreia pot culege și niște bănuți, dar și puțină celebritate (nu e de ici colo să stai la pupitru cu Dan Negru, în fața zecilor de mii de telespectatori!).

Așa că Dan Negru și echipa lui de la ”Jocul Cuvintelor” s-au trezit cu reclamații la instituțiile abilitate care se ocupă cu protecția clienților. ”Până în acest moment, sunt înscriși cam 30.000 de oameni. Nu pot fi toți chemați, e imposibil, așa că unii dintre ei au făcut reclamații. Trimit și hârtii la Kanal D, în care-și varsă supărarea. Sunt și ei de înțeles, pentru că în timpul jocului se afișează datele unde se pot înscrie doritorii, care nu își imaginează, însă, că este imposibil ca toți să ajungă acolo. Și Dan Negru personal a fost luat la țintă, să spun așa, îi tot trimit oamenii hârtii. Că, domnule, m-am înscris acum doi ani și nu am fost chemat… ”, a povestit o sursă pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: ”TESTAMENTUL” OLOGRAF PE CARE I L-A LĂSAT LUI DAN NEGRU! REGRETUL DIN ULTIMII ANI MĂRTURISIT DE FLORIN PIERSIC ÎNAINTE SĂ FIE INTERNAT)

A plecat de la Antena 1 și prezintă trei emisiuni la Kanal D

Dan Negru părăsea Antena 1, la începutul lui 2022, și semna cu Kanal D, unde se punea imediat pe treabă. Prima emisiune, Jocul Cuvintelor, un quiz show de cultură generală care a prins cum nu se poate mai bine. ”Regele audiențelor” nu s-a oprit aici. În partea a doua a aceluiași an, Dan Negru își trecea în atribuții al doilea show, ”Tu urmezi”, pentru a-l ”încăleca” și pe al treilea, ”The Floor”, un an mai târziu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.