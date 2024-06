Pariul! Lucian Mândruță s-a ”înclinat” în fața lui Dan Negru! Nici nu a crezut că nu va câștiga

Dan Negru nu vrea să se ”agațe” de politică, deși mulți i-au cerut-o. Sigur, prezentatorul e un brand, iar partidele politice au încercat să ”muște” din el, numai că au întâmpinat, de fiecare dată, refuzul lui. Cel poreclit Regele audiențelor a făcut și un pariu, în care politica a jucat rolul principal. Lucian Mândruță, fostul prezentator de la Antena 1, este omul cu care a făcut prinsoare, în urmă cu câteva luni, iar acum l-a sunat și i-a amintit. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Multe propuneri i s-au pus pe masă lui Dan Negru, să candideze pentru Primăria Timișoara și nu numai. Mai mult, unele partide politice l-au sondat și, poate nu e o surpriză, a ajuns chiar la un procent de 42 la sută. Dar, una e cota de notorietate, alta, să fii primar! Prezentatorul a refuzat pe bandă rulantă. Președinte? Asta e ultima.

Lucian Mândruță a pierdut pariul cu Dan Negru

Lucian Mândruță a crezut că Dan Negru va candida pentru cea mai mare funcție din stat. Cei doi, buni prieteni, s-au întâlnit și, între altele, Mândruță i-a spus că nu va rezista și va candida. Așa că au făcut pariu. Lunile s-au scurs, iar prezentatorul de la Kanal D nu s-a înscris în cursă. Dar l-a sunat pe Mândruță, pentru ai aminti de pariu. Pe care l-a pierdut!

”Am un pariu, care expiră azi, făcut cu Lucian Mândruță. El a spus că eu nu voi rezista ofertei de a candida. L-a pierdut”, a dezvăluit, sec, Dan Negru.

Iar prezentatorul de la Kanal D a continuat, rămânând în sfera politicii. ”Nu m-a interesat politica! E, însă, susțin opțiunea de vot `Non of the above` (împotriva tuturor). Există în multe țări, dar la noi nici măcar la nivel de dezbatere nu vor să o introducă. Adică, pe buletinele de vot, după toți candidații, să existe și opțiune: nu-l susțin pe niciunul. Adică și nehotărâții să meargă la votare să arate că sunt implicați, dar că nu se regăsesc în niciun candidat. Și mai propun ceva, dacă nehotărâții sunt mulți, să se refacă alegerile, dar cu alți candidați”, a fost propunerea făcută de Dan Negru.

Care a încheiat în forță: ”Dacă politicenii sunt ca scutecele și trebuie schimbați din când în când tot din aceleași motive, atunci e de mers la vot. Dar, le-aș da tuturor un pumn în bot. Un vot, un pumn în bot!” (Află AICI cum se pregătesc vedetele pentru vot).

