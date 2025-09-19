Acasă » Exclusiv » Am aflat ce contracte au semnat concurenții și ispitele de la Insula Iubirii. Au clauze de 2-4 mii € pentru…

Am aflat ce contracte au semnat concurenții și ispitele de la Insula Iubirii. Au clauze de 2-4 mii € pentru…

De: Andrei Iovan 19/09/2025 | 23:40
Concurenții și ispitele din ultimul sezon de la Insula Iubirii calcă pe urmele predecesorilor lor! Imediat cum au prins gustul celebrității, după participarea la emisiune, au fost „racolați”, rând pe rând, pentru a-și face apariția prin diverse cluburi. Nu doar Capitala e pe harta localurilor care trebuiesc bifate, ci și provincia. Să nu vă închipuiți că foștii concurenți (cu aspirații de vedete), circulă din club în club fără a fi remunerați așa cum se cuvinte. Tarifele diferă, însă „regia” e aceeași, iar CANCAN.RO vă dă toate detaliile, pe larg, în rândurile ce vor curge mai jos.

Marcel, fosta ispită de la Insula Iubirii, ia 3000 de euro pentru o apariție în club. sursă - social media
Marcel, fosta ispită de la Insula Iubirii, ia 3000 de euro pentru o apariție în club. sursă – social media

Există viață și după Insula Iubirii (nu degeaba le promite producția vizibilitate și faimă după încheierea emisiunii). După ce filmările s-au încheiat, au început să curgă colaborările „râuri-râuri”. Bine, nu mai este un secret pentru nimeni faptul că după experiența din Thailanda fiecare concurent și ispită își croiește propriul drum și accepta propunerile de colaborare care le fac cu ochiul. Ba o hăinuță, un parfum, niște produse, mâncărică, opțiunile sunt diversificate. Însă patronii cluburilor din Capitală au mirosit oportunitatea și au profitat la maximum. Au și băgat mâna în portofel pentru a beneficia de „clientelă cu notorietate”.

De la participanți la Insula Iubirii, la „clienți falși” în cluburi

Să mergi să te distrezi și să fii plătit pentru asta ar fi, cu siguranță, visul multora, dar norocoșii care sunt luați în vizor cel mai des sunt ispitele și concurenții de la Insula Iubirii. Patronii cluburilor îi ademenesc cu sume frumușele pentru o seară de distracție, dar li se cere și să interacționeze cu cei prezenți în localuri, să stea frumos la poze și bineînțeles, să facă și câteva story-uri. Unii se conformează, alții ba (dar despre asta vom discuta cu altă ocazie), însă cert este că primesc câteva mii bune de euro pentru o apariție (între 2000 și 4000 de euro). Așa s-a întâmplat și în cazul lui Marcel din sezonul trecut (nu aveți cum să nu vi-l amintiți pe băiatul cu sumsetul), care avea un tarif standard. Mai exact, 3000 de euro per apariție. Nu e o sumă deloc de neglijat, mai ales că cerințele erau mai mult decât rezonabile. La fel și ispita Anamaria Vaida, cea care l-a ispitit și s-a lăsat ispitită la rândul ei de Claudiu, bărbatul cu care formează și în prezent un cuplu. De altfel, situația se repetă cu majoritatea ispitelor și concurenților care ciocnesc un pahar și conturile li se măresc considerabil. Totodată în contractele pe care le semnează sunt stipulate şi clauze pe măsură în cazul în care nu îşi fac treaba bine. Cu alte cuvinte, dacă nu-i mulţumesc pe clienţi.

Interesant este faptul că nu doar cei care dețin cluburi în Capitală apelează la participanții de la show-ul de la Antena 1, ci și patroni de cluburi din alte orașe, care doresc să își ridice business-ul. Schimb pe schimb, simplu și profitabil. De ambele părți. Doar că unii concurenți au început să-și dea seama cum merg lucrurile, așa că pretențiile lor s-au ridicat. Stați alături de noi, pentru că urmează și alte informații interesante și detalii despre peripețiile nocturne ale unuia dintre cele mai cunoscute (și controversate) cupluri din sezonul de la Insula Iubirii care s-a încheiat.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

