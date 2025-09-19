Vedeta din Antenă, ofertată de ProTV! Au vrut-o înapoi pe sticlă, dar i-a refuzat: „Nu pot accepta astfel de proiecte”

Pro TV îi dă târcoale unei foste vedete a trustului Intact. Producătorii unui show nou ale cărui filmări trebuie să înceapă, i-au propus să se întoarcă pe micul ecran. Deși sexy bruneta ar vrea să revină în televiziune, a refuzat oferta fără să stea pe gânduri. Fosta asistentă TV nu ne-a ascuns nici faptul că și-ar dori chiar să se întoarcă la matinalul Antenei 1. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Fosta asistentă TV de la Neața cu Răzvan și Dani, care a renunțat de ceva ani la lumina reflectoarelor, este curtată de trustul rival, în speță Pro TV. Recent, aceasta a primit o propunere tentantă, dar de neacceptat pentru ea, de a participa la noul show al trustului, prezentat de Daniel Pavel.

Roxana Vancea, ofertată de Pro TV

Roxana Vancea, mamă a unui băiețel care peste două luni va împlini patru ani, a refuzat însă din start. În același timp, aceasta nu ne-a ascuns faptul că a primit o ofertă chiar și de la Antena 1, dar și pe aceasta a declinat-o fără să stea pe gânduri.

„Ofertele care vin sunt doar de la emisiuni din astea în care pleci o lună, două, trei, fără telefoane. Asia Express nu-mi place. Au fost propuneri de la Power Couple și de la emisiunea nouă de la Pro TV. Un reality-show în locul lui Survivor. Când mi-a zis că trebuie să plec o lună, am spus nu. Cel mic nu a dormit nicio noapte fără mine. Cum ar fi fost să dispar atâta timp. A fost învățat de mic cu mine.

Sunt cu copilul. Nu am cu cine să-l las pentru că nu avem ajutor. Suntem doar noi doi, nu avem bonă. Are doar trei ani și 10 luni, nu pot accepta astfel de proiecte”, a declarat Roxana Vancea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Și-ar dori să revină la matinal

Bruneta își dorește să revină sub lumina reflectoarelor, dar nu la orice fel de emisiune. Ar prefera să se întoarcă la matinal, sau într-un show gen „Mămici cu lipici”, la care a participat de două ori.

„Mi-ar plăcea din nou la matinal, dar nu am primit nicio ofertă. Aș vrea ceva și gen Mămici cu lipici, o emisiune cu copii și părinți. Plecam prin toată țara. Era la Antena Stars, dar au scos-o cu totul din grilă. Am fost de două ori. Vreau proiecte curate”, a adăugat aceasta.

„Eram slabă-moartă”

Altfel, Roxana ne-a mai spus că și acum ține legătura cu foștii săi colegi de la matinal. În prezent, este instructor la sală și se bucură și că a reușit să pună pe ea câteva kilograme:

„Am fost plecată cam toată vara, la ai mei și prin toată țara, cu copiii. Cât cel mic e la grădiniță, am fete la sală. Apoi la online, și cu el acasă. Țin legătura și acum cu toată lumea de la Neața. Cu toți din producție. Am mai pus pe mine câteva kilograme. Eu după ce am născut, am slăbit rău. Eram slabă-moartă. Arătam ca o bolnavă”.

