Cum a „învins” Roxana Vancea cântarul, la 7 zile de la naștere

Are doar o săptămână de când a născut, dar arată spectaculos! Roxana Vancea a devenit mama unui băiețel perfect sănătos și e cât se poate de fericită. Are și de ce! Nașterea s-a desfășurat fără niciun fel de probleme, iar silueta ei arată de parcă abia a coborât de pe podiumurile de Miss.

Viața Roxanei Vancea s-a făcut și mai frumoasă, după ce a devenit mamă pentru prima dată. Deși sarcina a fost una cu risc, momentul în care l-a adus pe lume pe cel mic s-a desfășurat fără probleme. Travaliul a durat trei ore însă nașterea propriu-zisă s-a produs rapid, în 10 minute. Clipa în care fosta asistentă TV și-a strâns în brațe copilul pentru prima dată, cu siguranță, a meritat orice sacrificiu și efort fizic.

Roxana Vancea cântărește 47,9 kilograme, la o săptămână de când a devenit mamă

Roxana și bebelușul ei au ajuns, deja, acasă și au fost întâmpinați cu brațele deschise, iar acum se pot bucura de căldura căminului lor.

În plus, bruneta are și mai mult timp pentru copil, dacă ne gândim că nu-și va relua activitatea de la sală pentru următoarele luni. Clientele vor fi preluate de soțul său, Dragoș, iar ea … ei bine, ea nu are nevoie de sală.

De ce spunem asta? Fosta asistentă de la „Neatza” le-a împărtășit internauților că, la doar 7 zile de la naștere cântărește 47,9 kilograme. Ce-i drept, nici în perioada sarcinii nu s-a îngrășat prea mult, doar 5 kilograme și jumătate, iar acum totul e mult mai simplu.

