Roxana Vancea (32 de ani) este o femeie împlinită. Bruneta a adus pe lume un băiețel, în urmă cu un an, care poartă numele de Zian. În toată perioada sarcinii, silueta Roxanei Vancea a „suferit” mici transformări, iar, după ce a născut, partenera lui Dragoș Paiu a revenit la talia de viespe.

Anul trecut, în luna noiembrie, Roxana Vancea a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Micuțul Zian a primit la naștere nota zece din partea medicilor. Partenera de viață a lui Dragoș Paiu a mărturisit, la momentul respectiv, faptul că a născut pe cale naturală, fără epidurală, precum bunica ei. Apariția băiețelului în viața ei i-a adus și îi aduce, în continuare, foarte multă fericire. Pe rețelele de socializare, Roxana Vancea a postat o serie de imagini din perioada în care se afla internată în spital, unde a născut, dar și imagini cu fiul ei și al lui Dragoș Paiu.

Pentru că timpul nu îi permite, cel puțin acum, să se apuce de antrenamente, Roxana Vancea a ales să se apuce de dietă. Bruneta are o alimentație sănătoasă, are foarte mare grijă la ceea ce mănâncă. (Vezi AICI la ce dietă a apelat, după naștere) Însă, în perioada aceasta, atenția este îndreptată mai mult spre micuțul Zian.

Citește și CE VISA ROXANA VANCEA SĂ DEVINĂ. O PRIETENĂ I-A DAT PLANUL PESTE CAP

Ce spunea Roxana Vancea despre perioada în care era însărcinată

Antrenoarea de fitness nu a avut parte de transformări spectaculoase ale siluetei, în timpul sarcinii, însă este adevărat faptul că acumulase cinci kilograme. Talia îi crescuse de la 60 cm la 85 cm.

„Nu mă simt însărcinată, n-am simțit până acum, sper să nu simt nici în astea trei săptămâni pe care le mai am. Aveam vreo 60 de centimetri în talie înainte de a rămâne însărcinată, acum am 85 de centimetri, la 35 de săptămâni. Am mâncat, dar deloc dulciuri. Am pus doar cinci kilograme, am 52 de kilograme acum, din care peste 2 kilograme are bebelușul. Am cumparat chestii pentru bebe. Nu am emoții, sunt mai mult curioasă, dar mama și soacra abia așteaptă să nasc să mă ajute”, a declarat Roxana Vancea la o emisiune TV, înainte să nască.

Sursă foto: Instagram Roxana Vancea