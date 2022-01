Roxana Vancea, la dietă după ce a devenit mămică. “Beau ceaiuri de fenicul, de anason, pentru stimularea lactației” + La ce alimente a renunțat

Roxana Vancea a devenit, pe 17 noiembrie 2021, mămică pentru prima dată. Între timp bruneta a revenit la silueta pe care o avea înainte să rămână gravidă, însă urmează o dietă, pe care i-a stabilit-o medicul pediatru, pentru stimularea lactației.

Totodată, Roxana Vancea a trebuit să renunțe la mai multe alimente, după ce s-a consultat cu specialistul ei. De când a născut, fosta asistentă de la “Neatza cu Răzvan și Dani” bea foarte multe ceaiuri.

“Eu mănânc ce mi-a dat pediatrul. M-a pus să scot foarte multe alimente, orice aliment care balonează, broccoli, conopidă, varză, fasole, orice factor alergen, alune, căpșuni, citrice. Da, am o listă foarte mare. Beau ceaiuri, ceaiuri de fenicul, de anason, pentru stimularea lactației”, a declarat Roxana Vancea, la Kanal D.

Roxana Vancea, despre Zian: “E un copil cuminte!”

Totodată, Roxana Vancea a dezvăluit că fiul ei, Zian, nu face deloc probleme, fiind foarte cuminte. În consideră pe micuț un exemplu din toate punctele de vedere.

“E un copil cuminte, chiar e un copil cuminte atunci când nu îl doare nimic e sfânt, dar când îl doare ceva, nu știu de unde are plămâni aia… țipă, nu plânge, țipă… E perioada asta cu colicile, din păcate, el a făcut asta după o săptămână și încă îl țin. Are nouă săptămâni. Mai avem un pic, până la trei luni am înțeles că îl țin”, a spus Roxana Vancea despre micuțul Zian.

“Am avut probleme cu sarcina”

Nașterea micuțului Zian a decurs fără probleme, dar, cu puțin timp înainte să ajungă la spital, Roxana Vancea mărturisea că are emoții, pentru că a avut o sarcină cu risc.

“Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis. Doctorița mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând. Am înțeles că, având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital”, a declarat Roxana Vancea, înainte să devină mămică.

