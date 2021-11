Roxana Vancea, primele declarații după ce a devenit mămică: “Am născut ca bunica, fără epidurală. Vreau acasă!”

Roxana Vancea a devenit, miercuri, mămică pentru prima oară. Fosta asistentă TV a adus pe lume un băiețel de nota 10, care va purta numele Ayan. Partenera lui Dragoș Paiu a dezvăluit că a născut pe cale naturală, fără epidurală, la fel ca bunica ei.

În prezent, Roxana Vancea se recuperează după ce a născut. Se află încă la spital, însă se simte bine, la fel ca micuțul ei. Arde de nerăbdare să fie externată și să ajungă acasă.

“Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Că bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!”, a declarat Roxana Vancea, potrivit click.ro.

Dragoș Paiu, tătic pentru a doua oară

“Sunt copleșit de emoții, nu știu ce să fac mai întâi”, a mărturisit și Dragoș Paiu, soțul Roxanei Vancea.

De precizat că Dragoș Paiu a devenit tătic pentru a doua oară. Acesta mai are un băiețel dintr-o relație anterioară.

Roxana Vancea a devenit mămică. “Am avut probleme cu sarcina”

Din fericire, nașterea a decurs fără probleme, deși, cu puțin timp înainte să ajungă la spital, Roxana Vancea mărturisea că are emoții, pentru că a avut o sarcină cu risc.

“Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis. Doctorița mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând. Am înțeles că, având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital”, a declarat Roxana Vancea, înainte să devină mămică.