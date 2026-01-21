Fenomenul inedit care are loc în avion, dar puțini pasageri știu despre el. Ce este „norul misterios” filmat de o stewardesă

O stewardesă a prezentat un fenomen foarte interesant despre care puțini știau. Aflată în avion, tânăra a filmat „norul” bizar care se află în aeronavă. Ce este, de fapt, acest abur? Toate detaliile în articol.

TikTok-ul este plin de stewardese care își prezintă programul zilnic, experiențe cu pasagerii sau explică fenomene interesante precum cel despre care vă spunem acum.

Fenomenul inedit care are loc în avion

Geanina, o tânără care face content bazat pe experiențele unei stewardese, le-a prezentat internauților fenomenul bizar care se petrece în aeronavă. Aceasta s-a filmat în timp ce în spatele ei se vedea un abur alb și dens care dă senzația unui nor. Ei bine, este vorba despre condensul care se produce din cauza diferenței de temperatură și umiditate dintre aerul din cabină și suprafețele reci ale avionului.

Tânăra a explicat întregul proces interesant și i-a captivat pe internauți.

„Acest fenomen se numește, de fapt, condens. Da, condens 🤭

Condensul în avion apare din cauza diferenței de temperatură și umiditate dintre aerul din cabină și suprafețele reci ale avionului. Mai exact:

Ce se întâmplă? 1.Aerul din cabină este cald și umed 2.Fuselajul și ferestrele sunt foarte reci la altitudine mare (afară pot fi și -50°C). 3.Când aerul cald și umed atinge o suprafață rece → vaporii de apă se transformă în picături → condens”, a spus stewardesa la descrierea videoclipului.

