Fenomenul inedit care are loc în avion, dar puțini pasageri știu despre el. Ce este „norul misterios” filmat de o stewardesă

De: Denisa Iordache 22/01/2026 | 00:01
Fenomenul inedit care are loc în avion

O stewardesă a prezentat un fenomen foarte interesant despre care puțini știau. Aflată în avion, tânăra a filmat „norul” bizar care se află în aeronavă. Ce este, de fapt, acest abur? Toate detaliile în articol.

TikTok-ul este plin de stewardese care își prezintă programul zilnic, experiențe cu pasagerii sau explică fenomene interesante precum cel despre care vă spunem acum.

Geanina, o tânără care face content bazat pe experiențele unei stewardese, le-a prezentat internauților fenomenul bizar care se petrece în aeronavă. Aceasta s-a filmat în timp ce în spatele ei se vedea un abur alb și dens care dă senzația unui nor. Ei bine, este vorba despre condensul care se produce din cauza diferenței de temperatură și umiditate dintre aerul din cabină și suprafețele reci ale avionului.

Tânăra a explicat întregul proces interesant și i-a captivat pe internauți.

„Acest fenomen se numește, de fapt, condens. Da, condens 🤭
Condensul în avion apare din cauza diferenței de temperatură și umiditate dintre aerul din cabină și suprafețele reci ale avionului. Mai exact:
Ce se întâmplă?

1.Aerul din cabină este cald și umed

2.Fuselajul și ferestrele sunt foarte reci la altitudine mare (afară pot fi și -50°C).

3.Când aerul cald și umed atinge o suprafață rece → vaporii de apă se transformă în picături → condens”, a spus stewardesa la descrierea videoclipului.

Care sunt cele mai sigure locuri dintr-un avion

Accidentul teribil din India care a avut loc în vara anului 2025 a șocat întreaga lume. Un avion al companiei Air India s-a prăbușit în timp ce se apropia de aterizare, iar impactul a fost fatal pentru majoritatea pasagerilor. Singurul care a reușit să scape cu viață a fost Viswashkumar Ramesh, un bărbat în vârstă de 40 de ani, aflat pe locul 11A. Această coincidență a stârnit valuri de întrebări despre cât de mult contează, de fapt, poziția într-un avion (VEZI AICI CONTINUAREA).

25 de noi rute Wizz Air spre 17 țări, din România. Tarifele pornesc de la 79 de lei, iar biletele sunt deja disponibile

Ce salariu are o stewardesă în 2025. O fostă însoțitoare de zbor a făcut dezvăluirea: ”Vă spun la ce să vă așteptați”

