Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat să înceapă un curs cu mine, dar, din păcate, nu a mai ajuns”

Mario Iorgulescu trebuia să ajungă la cursurile de conducere defensivă! Titi Aur, unul dintre cei mai cunoscuți instructori de conducere defensivă din România, a făcut declarații explozive în emisiunea Dan Capatos Show despre momentul în care Mario Iorgulescu era programat să participe la cursurile sale, dar nu a mai apucat. Toate detaliile le găsiți pe CANCAN.ro!

„Mario era programat să înceapă un program de pregătire cu mine, dar, din păcate, nu a mai ajuns. Am vorbit cu colegul meu și urma să decidă când începe, era semi-convins, dar până la urmă nu s-a concretizat nimic”, a explicat Titi Aur, în exclusivitate pentru Dan Capatos Show.

Mario Iorgulescu trebuia să ia lecții de la Titi Aur

Specialistul a vorbit în direct despre importanța acestor cursuri.

„Un curs de conducere defensivă nu te face neapărat un șofer mai bun, dar sigur te face mult mai conștient de ce ți se poate întâmpla. După ce treci prin simulatoare de tamponare sau de răsturnare, după ce vezi cum reacționează mașina în derapaj, începi să privești complet diferit riscurile. 99% dintre cei care trec prin aceste cursuri devin mult mai atenți. Înțeleg ce înseamnă să conduci defensiv și cât de ușor poți ajunge în situații-limită, chiar dacă ești experimentat”, a mărturisit specialistul auto.

Titi Aur, despre Petruț Bisoi: „Vrea să facă vizualizări”

În legătură cu Petruț Bisoi, Titi Aur a spus că influencerul „încearcă să fie spectaculos și să își facă audiență”.

Mesajul instructorului a fost extrem de clar: lipsa pregătirii poate costa scump.

„Ceea ce vedeți în trafic poate fi extrem de periculos. Experiența vine, dar și conștientizarea riscurilor e esențială”, a conchis specialistul în conducere defensivă.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Bisoi, condamnat la închisoare! Ce pedeapsǎ a primit „regele” curselor ilegale

Bisoi și-a făcut moftul: și-a achiziționat un Mercedes G 63 AMG! Cât costă, de fapt, bijuteria pe 4 roți