Acasă » Știri » Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat să înceapă un curs cu mine, dar, din păcate, nu a mai ajuns”

Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat să înceapă un curs cu mine, dar, din păcate, nu a mai ajuns”

De: Simona Vlad 21/01/2026 | 23:54
Sursă Foto: Arhivă Cancan.ro
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Mario Iorgulescu trebuia să ajungă la cursurile de conducere defensivă! Titi Aur, unul dintre cei mai cunoscuți instructori de conducere defensivă din România, a făcut declarații explozive în emisiunea Dan Capatos Show despre momentul în care Mario Iorgulescu era programat să participe la cursurile sale, dar nu a mai apucat. Toate detaliile le găsiți pe CANCAN.ro!

Mario era programat să înceapă un program de pregătire cu mine, dar, din păcate, nu a mai ajuns. Am vorbit cu colegul meu și urma să decidă când începe, era semi-convins, dar până la urmă nu s-a concretizat nimic”, a explicat Titi Aur, în exclusivitate pentru Dan Capatos Show.

Mario Iorgulescu trebuia să ia lecții de la Titi Aur

Specialistul a vorbit în direct despre importanța acestor cursuri.

„Un curs de conducere defensivă nu te face neapărat un șofer mai bun, dar sigur te face mult mai conștient de ce ți se poate întâmpla. După ce treci prin simulatoare de tamponare sau de răsturnare, după ce vezi cum reacționează mașina în derapaj, începi să privești complet diferit riscurile.

99% dintre cei care trec prin aceste cursuri devin mult mai atenți. Înțeleg ce înseamnă să conduci defensiv și cât de ușor poți ajunge în situații-limită, chiar dacă ești experimentat”, a mărturisit specialistul auto.

Titi Aur, despre Petruț Bisoi: „Vrea să facă vizualizări”

În legătură cu Petruț Bisoi, Titi Aur a spus că influencerul „încearcă să fie spectaculos și să își facă audiență”.

Mesajul instructorului a fost extrem de clar: lipsa pregătirii poate costa scump.

„Ceea ce vedeți în trafic poate fi extrem de periculos. Experiența vine, dar și conștientizarea riscurilor e esențială”, a conchis specialistul în conducere defensivă.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Bisoi, condamnat la închisoare! Ce pedeapsǎ a primit „regele” curselor ilegale

Bisoi și-a făcut moftul: și-a achiziționat un Mercedes G 63 AMG! Cât costă, de fapt, bijuteria pe 4 roți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Țara fără tabere. Cum a fost distrusă una dintre cele mai simple bucurii ale copilăriei
Știri
Țara fără tabere. Cum a fost distrusă una dintre cele mai simple bucurii ale copilăriei
Fenomenul inedit care are loc în avion, dar puțini pasageri știu despre el. Ce este „norul misterios” filmat de o stewardesă
Știri
Fenomenul inedit care are loc în avion, dar puțini pasageri știu despre el. Ce este „norul misterios” filmat…
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi...
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Avertisment ONU: Lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”
Avertisment ONU: Lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”
Țara fără tabere. Cum a fost distrusă una dintre cele mai simple bucurii ale copilăriei
Țara fără tabere. Cum a fost distrusă una dintre cele mai simple bucurii ale copilăriei
Horoscop 22 ianuarie 2026. Zodia care cheltuie bani peste măsură
Horoscop 22 ianuarie 2026. Zodia care cheltuie bani peste măsură
Fenomenul inedit care are loc în avion, dar puțini pasageri știu despre el. Ce este „norul misterios” ...
Fenomenul inedit care are loc în avion, dar puțini pasageri știu despre el. Ce este „norul misterios” filmat de o stewardesă
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat ...
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică
Vezi toate știrile
×