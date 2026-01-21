Acasă » Știri » Codin Maticiuc trage un semnal de alarmă privind consumul de substanțe din România: „La noi, dacă e să cazi, te-ai dus”

Codin Maticiuc trage un semnal de alarmă privind consumul de substanțe din România: „La noi, dacă e să cazi, te-ai dus”

De: Simona Vlad 21/01/2026 | 23:08
Codin Maticiuc a vorbit în exclusivitate pentru Dan Capatos Show despre perioada în care era înconjurat de oameni care consumau substanțe interzise. El a avut mereu limite clare și nu a cedat tentațiilor. Găsiți toate detaliile pe CANCAN.ro!

În cadrul ediției de miercuri, 21 ianuarie, a emisiunii Dan Capatos Show, celebrul actor a abordat cazul lui Mario Iorgulescu, vechiul său amic. Acesta a oferit mai multe detalii despre trecutul zbuciumat al fiului lui Gino Iorgulescu, dar și despre consumul de substanțe interzise din perioada tinereții.

Codin Maticiuc, despre consumul de substanțe din România

Cei doi au avut un anturaj comun în tinerețe, dar Codin Maticiuc nu a tolerat comportamentul unor prieteni consumatori. Acesta este motivul pentru care a rupt relațiile cu unii dintre ei.

„Eu, personal, m-am considerat un pic vulnerabil, dar am hotărât ca limita mea să fie zero. La 15-16-17 ani, când eram în contact cu anturajul, era clar: zero!”, a mărturisit Codin Maticiuc în exclusivitate pentru Dan Capatos Show.

Actorul a mai povestit în emisiunea lui Dan Capatos despre grupul său de prieteni.

„Eram destul de bine în jurul meu. 50% făceau, 50% refuzau total. Un prieten foarte bun din grup trăgea foarte mult. Știam că trage cox, dar atunci mi-am dat seama cât de mult. Limita mea a fost clară: zero.”

Despre experiențele în afara țării, Codin a mărturisit: „Țin minte că am fost cu firma în Amsterdam. Am intrat într-un coffeshop și n-au fumat nici ei. Eu am zis clar: eu nu. Zero absolut.”

Codin a subliniat responsabilitatea față de tineri: „Trăim în țări care oferă șansa să te salvezi dacă ai alunecat pe panta asta. La noi, dacă e să cazi, te-ai dus. De asta este important să spui: limitează-te, fii atent.”

Codin Maticiuc: „Nu m-am atins niciodată de droguri”

„Eu am hotărât, de când eram tânăr, că limita mea trebuie să fie zero. Chiar dacă toți din jurul meu făceau, chiar dacă vedeam oameni puternici care consumau droguri, eu am zis că pentru mine nu există cale de întoarcere. Am fost într-un grup în care jumătate făceau și jumătate refuzau. Un prieten foarte apropiat trăgea foarte mult și atunci mi-am dat seama cât de ușor ai putea să cazi. Dar eu am rămas mereu lucid. Chiar am fost înconjurat de consumatori și a fost șocant și greu, dar nu am atins niciodată drogurile. A fost o decizie personală și fermă, zero toleranță, de la început până acum”, a mai adăugat actorul.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

×