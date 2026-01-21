Andreea Bostănică îl pune la zid pe Abush și vine cu noi dezvăluiri: “Ne facem griji”

Andreea Bostănică a oferit prima reacție, după dezvăluirile făcute de Abush pentru CANCAN.RO. Invitată în emisiunea Dan Capatos Show pentru a da replica în scandalul momentului, Andreea Bostănică a făcut dezvăluiri despre motivul real pentru care relația dintre ea și nepotul fostului președinte al Uzbekistanului s-ar fi rupt, dar și despre obsesia lui Abush pentru ea. Toate detaliile în articol.

Abush a aruncat bomba prin declarațiile sale exclusive pentru CANCAN.RO și a vobit despre masca pe care Andreea Bostănică ar purta-o, de fapt, pe rețelele de socializare. Potrivit spuselor lui, relația dintre ei a durat doar 2-3 luni și s-a petrecut în anul 2023, iar tot ceea ce pretinde influencerița ar fi fals.

Andreea Bostănică oferă prima reacție după dezvăluirile lui Abush

Ei bine, Andreea Bostănică a oferit replica în scandalul momentului. Cu o versiune complet diferită, șatena a vorbit despre faptul că Abush nu ar accepta, de fapt, despărțirea dintre ei doi și de aici ar pleca frustrarea care l-ar fi dus la astfel de afirmații.

Influencerița a spus pentru CANCAN.RO că Abush ar fi încercat să o împace cu diferite cadouri, dar și prin amenințări cu forța juridică. Cu toate astea, refuzurile ei l-ar fi adus în situația actuală.

„Bună seara, Mi-ar fi plăcut să fiu în direct lângă voi, să știți că vă urmăresc cu drag și nu o să uit primul interviu la vârsta de 14 ani la domnul Dan Capatos, atunci mi-am lansat una dintre piese. Dar astăzi, din păcate, nu pot să fiu alături de voi deoarece sunt în studioul de muzică,alături de echipa mea. Analizez ce se întâmplă în ultima perioadă și nu îmi vine să cred că am fost cu acest bărbat timp de doi ani de zile. Nu vreau să denigrez imaginea nimănui, dar, în același timp, îmi dau seama că unii oameni nu înțeleg că o relație nu poate continua nici prin cadouri și flori, dar nici prin amenințarea că se va folosi forța juridică. Este timpul să se înțeleagă că această relație este de domeniul trecutului și nu voi reveni în ea, oricât de mult unii ar dori. În plus, până în acest moment nu am primit nimic nici de la instanță, nici de la parchet, urmează să vedem. Mă îndoiesc că lui Abush îi este frică de mine și de mama mea, puteți fiecare dintre voi să verificați pe internet cine este Akbar Abdulaev. Sincer, ne facem mari griji pentru Abush, cred că trece printr-o perioadă foarte grea emoțională, îl înțeleg, pentru că nici mie nu îmi este ușor, dar această cale a fost aleasă doar de el”, a spus Andreea Bostănică pentru CANCAN.RO.

