Abush rupe tăcerea! Cum a ajuns „iubirea” cu Andreea Bostănică un coșmar juridic: “În spatele ei stă o adevărată echipă de escroci”

CANCAN.RO a stat de vorbă cu Akbar Abdullaev (Abush), care și-a deschis sufletul și a povestit cum a pornit toată povestea cu Andreea Bostănică. Dacă pe internet s-au speculat tot felul de variante, despre cum s-au cunoscut cei doi și cum a debutat relația, Abush face lumină referitor la întreaga situație.

Nimeni nu se aștepta ca lucrurile să ia o astfel de întorsătură, iar informațiile care urmează vor suprinde pe toată lumea. De fapt, Andreea Bostănică a fost inițial angajata lui Abush, se ocupa de promovarea afacerii lui, iar apoi influencerița a început să pluseze. Încet, dar sigur, a făcut pașii necesari pentru a-i arăta că îl place, însă afaceristul și-a dat seama la timp că nu își dorește o relație în adevăratul sens al cuvântului. Asta și datorită buchetelor de flori, cadouilor și mesajelor pe care le primea de la alți bărbați.

Abush: „Există 4 contracte de împrumut, iar suma totală este de 175.000 de dolari”

CANCAN.RO: A existat o relație între voi doi, nu?

Abush: Prima oară ne-am cunoscut atunci când Andreea Bostănică a devenit vecina mea, aici. Eu am cumpărat primul apartamentul aici, apoi, a cumpărat și ea unul, la 3 luni distanță. Prima oară aici am făcut cunoștință. Când am început să vorbim, ea i-a propus să facă PR acestei companii, pe rețelele de socializare. Și Andreea a lucrat, a fost angajată în această companie.

CANCAN.RO: În afară de relația angajat-angajator, nu a existat o altfel de relație între voi?

Abush: La început, am avut o relație exclusiv angajat-angajator, fiind vecini aici, am fost împreună cu familia la mare. Am petrecut împreună Revelionul, acea fotografie care e pe rețelele de socializare e de la Revelion și era și mama alături, e tăiată. Andreea a început să îmi dea de înțeles că mă place, dar am înțeles la timp depre ce e vorba. I-am dat și un împrumut Andreei. Am înțeles la timp cine este Andreea, că în spatele ei stă o adevărată echipă de escroci și m-am oprit. Ea mi-a cerut bani pentru a dezvolta o afacere cu lentile de contact, eu i-am împrumutat bani, ulterior ea a folosit acei bani pentru a-și face casă, iar eu i-am cerut banii înapoi, în proces, în instanță.

CANCAN.RO: Despre ce sumă este vorba?

Abush: Există patru contracte de împrumut, suma totală este 175.000 de dolari, pe care o solicit înapoi. Când am înțeles că Andreea mai vorbește și cu alți oameni, alții îi trimiteau flori, mesaje, m-am oprit. În vara anului 2023, într-adevăr, au existat niște relații romantice, să spunem, care au durat 2 luni.

„Marea relație după care plânge Andreea a durat 2 luni”

CANCAN.RO: Deci doar 2 luni a durat relația, pentru care Andreea plânge acum pe rețelele de socializare.

Abush: Doar 2-3 luni, în anul 2023. Da, asta este marea relație, după care Andreea plânge astăzi pe TikTok.

CANCAN.RO: Relație care s-a încheiat după ce ți-ai dat seama că Andreea se ocupă și cu alte lucruri.

Abush: Nu doar atât, și atunci când am înțeles că în spatele Andreei e o grupare de escroci, care au avut în plan să îmi ia tot ce am.

Abush: „Cum s-au comportat ele e o chestiune extrem de josnică”

CANCAN.RO: Cum crezi că o să evolueze de acum relația dintre voi doi? Dacă ea ar veni și ți-ar cere iertare, dacă ar face un pas către împăcare, ai accepta?

Abush: Ideea este nu că nu le-aș ierta, Dumnezeu iartă. Dar pentru stresul pe care mi l-au cauzat, nici nu vreau să le văd, nici pe Andreea, nici pe mama ei. Cum s-au comportat ele după ce le-am ajutat, este o chestiune extrem de josnică și nu vreau să mă întâlnească cu ele. Nu am sentimente negative. Relațiile vor continua în judecată, pentru că avem încă două procese, folosirea numelui pentru PR și prejudiciu moral pentru aceste istorioare pe care le-a inventat Andreea. Sper ca Andreea, după citirea acestui interviu, va putea să spună lumii, de la cine are acele mașini, acel Bentley, acel Lamborghini Urus, acele bijuterii de 200.000 de euro la mână, apartamentul din Dubai. Va putea să explice, și mie chiar îmi este frică, deoarece oamenii care pot aduce bijuterii de o asemenea valoare în țară, probabil au pe cineva foarte influent.

CANCAN.RO: Se specula la un moment dat că ar fi fake-uri.

Abush: Dacă sunt fake-uri, consider că și acestea sunt un soi de infracțiuni, pentru că mint publicul. Au avut o asemenea situație, pentru că, inițial, Andreei i se stricase mașina ei și i-am împrumutat acel G Class, ca să meargă în Chișinău. Am avut încredere în ea, pentru că eram prieteni, mergeam în vizită unul la altul și am avut și acele relații romantice, la un moment dat. Și i-am dăruit mașina doamnei Angela Bostănică, acel G Class. După aceea am văzut că ea a postat pe TikTok cum că ar fi cumpărat ea această mașină. Ele mi-au spus lui că e afacerea lor, că așa își dezvoltă pagina de TikTok și m-au rugat să nu dau în vileag faptul că nu era cumpărată de ele. Iar eu am renunțat la ideea de a mă amesteca în aceste chestiuni de familie. Dar le-am spus părerea mea atunci: „Mințiți oamenii”. Și am mai avut o situație, cu Trendyol-ul. Când au fost în acea mică relație romantică, i-am mai cumpărat o haină și ea promova acea haină ca fiind cumpărată de pe Trendyol.

CANCAN.RO: Deci ea spunea că le-a luat de pe Trendyol, când, de fapt, erau primite cadou.

Abush: Le-am spus că mint oamenii, iar oamenii văd.

CANCAN.RO: Dar ea făcea asta deoarece câștiga bani frumoși din Trendyol?

Abush: A spus că e afacerea lor. Ele au vrut să se amestece, să îmi banii, dar noroc de avocați, care m-au sfătuit să facă contract de împrumut, pentru că poate mâine nu mai suntem prieteni. Iar acum eu pot să cer banii înapoi. Același lucru s-a întâmplat și cu societatea, când am concediat-o.

CANCAN.RO: Ea avea contract de muncă?

Abush: Da, timp de 4-5 luni. Același lucru s-a întâmplat și cu florile, când primea flori de la cineva, eu îi spunea să le spună oamenilor de la cine primește florile. Îi explicam: „Tu lași să se înțeleagă că eu ți-aș dărui aceste flori.”

Abush spune ce proprietăți deține, dar îi atrage atenția și Andreei Bostănică: „Îl discreditează”

CANCAN.RO: Ești un om de afaceri care preferă discreția. Ți-a fost greu să te adaptezi la viața de vedetă?

Abush: Nu aș zice că sunt discret. Duc o viață obișnuită, am mulți prieteni aici, am o afacere pe care acum vreau să o lansez, mai am un spațiu comercial pe care acum vreau să-l închiriez fix vizavi. Am un apartament cu trei camere aici, nu sunt sub nicio formă discret.

CANCAN.RO: Dar în România ești perceput ca fiind vedetă, ești iubitul milionar al Andreei.

Abush: Da, pentru că Andreea Bostănică are o echipă care stă în spatele ei și au promovat această campanie pentru a mă discredita.

CANCAN.RO: Te deranjează toată atenția pe care ai primit-o din partea presei? Afacerile tale au fost umbrite de această relație?

Abush: Da, mă deranjează pentru că îmi discreditează numele, este o campanie coordonată pentru a mă discredita și pentru a promova ideea că ar avea foarte mulți bani, lucru care nu este adevărat și pentru că acest lucru a atins un vârf, am hotărât să dau acest interviu.

CANCAN.RO: Spui că nu ești un bărbat bogat, dar noi în presă mereu am dat că ești milionar. Ce afaceri ai de fapt?

Abush: Nu spun că sunt sărac, am bani slavă Domnului, dar sub nicio formă banii care sunt promovați în presă. Am acest imobil, tot ce am e aici și vizavi. Sunt un om care trăiește într-un apartament cu trei camere în București, într-un complex ok, nu am avioane private, mai ales că eu călătoresc cu avioane de linie. Nu sunt sărac, am mașină, apartament, vreau să deschid o afacere vizavi.

CANCAN.RO: Asta aici în România, dar am înțeles că există și niște afaceri în Republica Moldova. Este adevărat?

Abush: Nu am avut și nu am alte proprietăți, am avut o casă în Republica Moldova pe care am vândut-o.

Rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO urmează și alte declarații explozive!

