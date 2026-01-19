Andreea Bostănică rupe tăcerea după ce fanii au făcut-o praf pe TikTok! Adevărul despre ‘strategia’ ei: „Nu pot să mă prefac”

Andreea Bostănică tună și fulgeră pe TikTok. Recent, influencerința a trecut printr-o perioadă dificilă, după ce a aflat că a fost înșelată. Ei bine, din toată suferința produsă de acest episod a luat naștere o nouă piesă, însă fanii nu au primit-o prea bine. Au acuzat-o, din nou, de schemă de marketing și au pus tunurile pe ea. Andreea Bostănică nu s-a mai abținut și a răbufnit în mediul online.

În ultima perioadă, conținutul postat de Andreea Bostănică în mediul online s-a schimbat radical. De la clipuri cu numeroase cadouri scumpe și răsfăț, aceasta a trecut la materiale lacrimogene, fiind în suferință după ce a fost înșelată de Abush (Akbar Abdullaev), după cum ea susține.

Ei bine, din toată această suferință, Andreea a reușit să scoată și o nouă piesă. Una tristă, în care își varsă of-ul. Însă, melodia nu a fost bine primită de fani, iar mulți au acuzat-o, din nou, că a orchestrat toată povestea cu înșelatul doar pentru a-și vide mai bine piesa.

Andreea Bostănică rupe tăcerea după ce fanii au făcut-o praf

După ce a fost pusă la zid de către internauți, Andreea Bostănică nu a mai răbdat și a izbucnit pe TikTok. Aceasta a postat un clip în care îi apostrofează pe cei care nu o cred. Le-a dat replica tuturor cârcotașilor, însă nu i-a mișcat prea tare.

„Nu am mai fost de mult timp aici, pe story, vorbind cu voi, dar acum simt nevoia să vin și să spun tot ce s-a întâmplat. Am văzut mesajele despre noua mea piesă, oameni care spun că e doar o fază, că îmi folosesc situația ca să-mi promovez muzica. Și da, îmi promovez piesa. Cânt de la 12 ani. Am peste 20 de piese lansate și fiecare poartă o parte din viața mea, din ce simt, un moment în care m-am îndrăgostit, prima despărțire de cea mai bună prietenă. Toate piesele pe care le-am lansat, de când eram copil până acum, când am 21 de ani, sunt o parte din ce am trăit. În primul rând, nu am un public mic încât să am nevoie de dramă ca să cresc. Nu mint niciodată pe platformele mele. Muzica a fost mereu jurnalul meu. Îți place sau nu, nu-mi pasă. Poți să-mi dai unfollow. Nimeni nu te obligă să mă urmărești, să-mi vezi videoclipul, să-mi asculți piesele. Poți să dai unfollow. Nu am nevoie de oameni care caută doar dramă, caut altceva. Eu doar vă spun ce mi s-a întâmplat. Dacă vin și vă spun sincer ce mi s-a întâmplat, iar voi încercați să mă hărțuiți, de ce vă plângeți? De ce arăt asta? Pentru că asta simt acum. Asta mi s-a întâmplat chiar acum. De fapt, o altă piesă era pregătită să fie lansată acum două săptămâni. Totul era deja pregătit, dar viața s-a întâmplat și, în mijlocul a ceea ce mi s-a întâmplat, în mijlocul durerii, când am aflat totul, pur și simplu nu pot să mă prefac. Nu pot să postez o piesă fericită când nu sunt fericită. Dacă asta e ce simt acum și de aceea sunt atât de furioasă. Pentru că le arăt oamenilor ce simt cu adevărat. Pentru că nu vreau să fiu falsă. Unii dintre voi vin și spun: „E doar promovare.” E ok, gândiți cum vreți. Dacă dormiți mai bine așa, dar nu veniți aici să scrieți asemenea prostii în comentariile mele. Pur și simplu nu mă urmăriți. În mijlocul durerii mele, s-a născut această piesă. Poate vă place piesa mea, poate nu, dar nu sunt aici să conving pe nimeni”, a spus Andreea Bostănică în mediul online.

Andreea Bostănică: „Vreau doar să simțiți cu adevărat prin ce am trecut”

De asemenea, Andreea Bostănică a punctat că a lansat noua melodie pentru toți cei care au trecut printr-o situație similară și știu cât de multă suferință aduce un astfel de episod.

„Poate nu vă va plăcea piesa, sincer — a fost scrisă în câteva zile, nu eram în cea mai bună stare. Videoclipul a fost filmat într-o singură zi. Vreau doar să simțiți cu adevărat prin ce am trecut. Și da, poate oamenii și fete care nu au fost niciodată înșelate și lucruri de genul acesta nu mă vor înțelege. Vor spune: „De ce ești așa?” Dar știți ce? Eu știu. Am fetele mele acolo, am băieții mei acolo, oamenii mei acolo. Ei vor înțelege muzica mea, vor înțelege ce vreau să spun prin aceste versuri și prin tot. Așa că piesa asta mă va schimba pentru totdeauna. Și piesa se numește „Thank You”. Nu știu cum să spun. Nu vreau să vă simțiți singuri. Dacă treceți printr-o astfel de situație în viața voastră, nu vreau să vă învinovățiți. Să credeți că este ceva în neregulă cu voi. De aceea sper ca oamenii mei care îmi ascultă muzica să simtă totul — fiecare emoție pe care o veți vedea în acest videoclip este reală. Mi-a fost foarte ușor să filmez aceste emoții în fața camerei, pentru că asta este cu adevărat ceea ce am în inimă și nimic nu a fost forțat. A fost doar sentimentul meu”, a mai spus Andreea Bostănică.

Foto: Instagram