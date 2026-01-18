Acasă » Exclusiv » Cutremur total în lumea vloggerilor! Bisoi, condamnat la închisoare! Judecătorii nu l-au iertat: ce pedeapsǎ a primit „regele” curselor ilegale

Cutremur total în lumea vloggerilor! Bisoi, condamnat la închisoare! Judecătorii nu l-au iertat: ce pedeapsǎ a primit „regele” curselor ilegale

De: Delina Filip 18/01/2026 | 17:07
Cutremur total în lumea vloggerilor! Bisoi, condamnat la închisoare! Judecătorii nu l-au iertat: ce pedeapsǎ a primit „regele” curselor ilegale
Șoc în showbiz! Celebrul vlogger Bisoi a fost condamnat la închisoare! Influencerul va trebui să respecte măsuri stricte impuse de autorități pe o perioadă de doi ani! Cum a ajuns amicul lui Dorian Popa în această situație, aflați în rândurile următoare! CANCAN.RO are detalii și informații pe care vi le prezintă în exclusivitate! 

În urmă cu un an și jumătate,  Bisoi Petruț, cel mai viral vlogger din România, a participat, alături de câțiva prieteni curse ilegale de mașini pe drumuri publice. Vorbim despre curse auto ilegale care au pus în pericol circulația publică. Autoritățile s-au sesizat, iar vloggerului și altor patru inculpați le-a fost deschis un dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice. După doi ani de procese, Bisoi a fost condamnat! Iată ce au decis autoritățile!

Bisoi Petruț a fost condamnat la închisoare

Pe lângă participarea la cursele ilegale, vloggerul a intrat în belele serioase: procurorii au constatat că în momentul audierilor a făcut declarații false, acuzație cunoscută sub denumirea de mărturie mincinoasă. Această faptă a fost judecată în același dosar, alături de infracțiunea de participare la curse ilegale, transformându-l oficial pe Bisoi în inculpat. Pe 10 decembrie 2024 instanța a constatat că probele sunt legal administrate și a dispus începerea judecății.

Bisoi Petruț a fost condamnat la închisoare
Bisoi Petruț a fost condamnat la închisoare

Din acel moment Bișoi Petruț-Cristian a fost judecat pentru întreceri ilegale pe drumuri publice și pentru mărturie mincinoasă.

Ieri, 16 ianuarie 2026, Curtea de Apel Pitești a admis apelul Parchetului: instanța a anulat încetarea procesului penal pentru mărturie mincinoasă și l-a condamnat pe Bisoi la 10 luni închisoare pentru această faptă. Pedepsele au fost contopite, aplicând un spor obligatoriu, astfel că pedeapsa finală a devenit 1 an și 10 zile închisoare, hotărâre definitivă și irevocabilă.

Ce restricții i se impun vloggerului

Totuși, există și o parte bună pentru vloggerul Bisoi care nu va executa pedeapsa în închisoare. Instanța a decis că i se amână aplicarea pe un termen de supraveghere de 2 ani. Așadar în următorii doi ani, vloggerul Bisoi va trebui să respecte o serie de măsuri stricte: să se prezinte la Serviciul de Probațiune Argeș, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă și să comunice informații privind mijloacele sale de trai. În cazul în care nu respectă aceste reguli, pedeapsa poate fi revocată, iar Petruț Bisoi poate ajunge după gratii.

Cine este Bisoi Petruț

Bisoi Petruț-Cristian este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România. Acesta este faimos după aparițiile sale care s-au viralizat rapid, dar și prin prisma vlogurilor realizate alături de Dorian Popa.  De asemenea, vloggerul s-a făcut remarcat după ce a participat în cadrul emsiunii realizate de Selly pe Youtube- Fugiți de acasă,  iar în mediul virtual este apreciat pentru umorul și stilul său nonconformist.

Bisoi apare des alături de Dorian Popa în vloguri
Bisoi apare des alături de Dorian Popa în vloguri

Pe plan personal, Bisoi are o relație cu doamna Mihaela, pe care a cunoscut-o tot prin intermediul unei emisiuni online, și se bucură de o comunitate activă de fani care îl urmăresc zilnic și care, cu siguranță, nu vor fi bucuroși să afle că Bisoi a fost condamnat.

