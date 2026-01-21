Avertisment ONU: Lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”

Lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”, care afectează miliarde de oameni, avertizează un raport al ONU.

Utilizarea excesivă și poluarea apei trebuie abordate urgent, a declarat autorul principal al raportului, în contextul în care întregul sistem s-ar putea prăbuși oricând, cu implicații pentru pace și coeziune socială, scrie The Guardian.

Toată viața depinde de apă, dar raportul a constatat că multe societăți folosesc resursele mai repede decât acestea pot fi refăcute în mod natural și supraexploatează sau distrug rezervele pe termen lung de apă din acvifere și zone umede.

Acest lucru a dus la „falimentul apei”, se arată în raport, multe sisteme de apă depășind punctul în care puteau fi restaurate la nivelurile anterioare. Criza climatică a exacerbat problema prin topirea ghețarilor, care stochează apa, și provocând fluctuații între vreme extrem de uscată și vreme umedă.

Lumea este deja într-o criză

Profesorul Kaveh Madani, care a condus raportul, a declarat că, deși nu fiecare bazin și țară este în faliment din punct de vedere al apei, lumea este interconectată prin comerț și migrație, iar suficiente sisteme critice au depășit acest prag pentru a modifica fundamental riscul global legat de apă.

Din acest motiv, 75% dintre oamenii de pe planetă trăiesc în țări clasificate ca fiind nesigure din punct de vedere al apei sau cu un nivel critic al rezervelor de apă, iar 2 miliarde de oameni trăiesc pe un teren care se scufundă pe măsură ce acviferele subterane scad.

Conflictele privind apa au crescut brusc din 2010, se arată în raport, în timp ce fluviile importante, cum ar fi Colorado, în SUA, și sistemul Murray-Darling, în Australia, nu reușeau să ajungă la mare, iar situațiile de urgență de tip „ziua zero” – când orașele rămân fără apă, cum ar fi în Chennai, India – sunt tot mai dese. Jumătate din lacurile mari ale lumii s-au micșorat de la începutul anilor 1990, se arată în raport. Chiar și națiunile cu climă umedă, cum ar fi Marea Britanie, sunt în pericol din cauza dependenței de importurile de alimente și alte produse dependente de apă.

CITEȘTE ȘI:

Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 33 de ani. A fost lovită de două mașini, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni

Averile miliardarilor cresc tot mai repede! Cei mai bogați 12 oameni din lume au mai mulți bani decât cei mai săraci 4 miliarde la un loc