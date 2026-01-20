Kianna Underwood, care a devenit cunoscută încă din copilărie după ce a apărut în producții Nickelodeon, a murit vineri, în urma unui accident rutier.

Vedeta, în vârstă de 33 de ani, traversa o stradă pe trecerea de pietoni din New York, însă semaforul era roșu în acel moment, când a fost lovită de un SUV. Ulterior, ea a fost lovită de o altă mașină, după ce căzuse pe carosabil în urma primului impact. Potrivit polițiștilor, citați de The New York Post, cel de-al doilea vehicul a târât-o pe tânără „câteva sute de metri”.

Deși a fost lovită de două vehicule, niciunul dintre șoferi nu a oprit, au declarat sâmbătă polițiști și surse din cadrul Poliției pentru sursa citată.

„Kianna a rămas întinsă nemișcată pe carosabil după ce a fost târâtă sub mașină aproape două străzi”, au declarat oficiali ai NYPD.

La scurt timp după acest prim accident, actrița a fost lovită din nou de un alt autoturism. Niciunul dintre conducătorii auto nu a oprit pentru a oferi ajutor sau pentru a contacta poliția. Apelul la 911 a fost primit la ora 6:49 AM, iar echipele de urgență au găsit-o pe Underwood fără semne vitale. Aceasta a fost declarată decedată la fața locului. În prezent, nu au fost identificați suspecți sau efectuate arestări.

Kianna Underwood a devenit cunoscută prin intermediul colaborării cu Nickelodeon

Kianna Underwood a început să fie remarcată încă din copilărie, când a devenit una dintre vocile principale ale serialului animat „Little Bill”, interpretând-o pe Fuschia Glover în 23 de episoade, între 1999 și 2004. Pe lângă activitatea în televiziune, actrița a avut apariții în cinematografie, jucând în filmul „The 24 Hour Woman” alături de Rosie Perez, Marianne Jean-Baptiste și Patti LuPone. De asemenea, a avut un rol minor în comedia „Death of a Dynasty”, în care a împărțit ecranul cu Kevin Hart.

Pe lângă proiectele de televiziune și film, ea și-a dedicat un an din carieră scenei, interpretând rolul Little Inez în primul turneu național al musicalului „Hairspray”. Născută în New York și stabilită ulterior în Los Angeles, Kianna Underwood a lăsat în urmă o amintire de neșters, fiind recunoscută pentru talentul și promisiunea sa artistică.

