Averile miliardarilor cresc tot mai repede! Cei mai bogați 12 oameni din lume au mai mulți bani decât cei mai săraci 4 miliarde la un loc

De: Daniel Matei 19/01/2026 | 12:44
Sursa foto: Shutterstock

Averea miliardarilor a crescut de trei ori mai mult decât media ultimilor ani în 2025, atingând cel mai înalt nivel înregistrat vreodată și  adâncind diviziunile economice și politice care amenință stabilitatea democratică, transmite organizația internațională Oxfam.

Într-un raport care urmează să fie prezentat la deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos, organizația caritabilă a declarat că averile miliardarilor la nivel global au crescut cu 16% în 2025, ajungând la 18.300 miliarde de dolari, o creștere de 81% față de 2020, scrie Reuters.

Creșterile au avut loc chiar dacă una din patru persoane din întreaga lume abia reușește să mănânce în mod regulat și aproape jumătate din populația lumii trăiește în sărăcie.

Studiul Oxfam, care se bazează pe cercetări academice și surse oficiale, de la Baza de Date a Inegalității Mondiale până la lista Forbes a celor mai bogați oameni ai lumii, susține că boom-ul bogăției este însoțit de o concentrare foarte mare a influenței politice, posibilitatea ca miliardarii să dețină funcții politice fiind de 4.000 de ori mai mare decât în cazul cetățenilor obișnuiți.

Grupul leagă ultima creștere a avuției celor mai bogați oameni de politicile președintelelui american, Donald Trump, a cărui a doua administrație a redus impozitele, a protejat corporațiile multinaționale de presiunea internațională și a facilitat controlul asupra monopolurilor.

Evaluările crescânde ale companiilor de inteligență artificială au adăugat câștiguri suplimentare neașteptate pentru investitorii deja înstăriți.

„Decalajul tot mai mare dintre bogați și restul oamenilor creează în același timp un deficit politic extrem de periculos și nesustenabil”, a declarat Amitabh Behar, director executiv al Oxfam.

Oxfam a îndemnat guvernele să adopte planuri naționale de reducere a inegalității, să impună impozite mai mari asupra averilor extreme și să consolideze barierele dintre bani și politică, inclusiv restricții privind lobby-ul și finanțarea campaniilor electorale.

Impozitele pe avere sunt percepute doar în câteva țări, cum ar fi Norvegia în prezent, dar altele, de la Marea Britanie la Franța și Italia, au dezbătut introducerea unor măsuri similare.

Organizația caritabilă cu sediul în Nairobi calculează că cele 2.500 de miliarde de dolari adăugate la averile miliardarilor anul trecut sunt aproximativ egale cu stocul de avere deținut de cele mai sărace 4,1 miliarde de persoane din lume.

