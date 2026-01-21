Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”

De câteva luni, Gabriela Prisăcariu, partenera de viață a prezentatorului Dani Oțil, a vorbit tot mai des despre dorința de a renunța la locuința din Corbeanca și de a reveni în București.

Motivul principal invocat a fost timpul foarte mare petrecut în trafic, în special în perioadele în care se desfășoară lucrări la infrastructura rutieră.

Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie

În cele din urmă, cuplul a luat această decizie la începutul anului 2026, mutarea având loc la mijlocul lunii ianuarie. Gabriela Prisăcariu a confirmat schimbarea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, anunțând că familia părăsește Corbeanca.

Într-o postare recentă, vedeta a explicat motivele care au stat la baza acestei hotărâri, subliniind dificultățile întâmpinate în deplasările zilnice.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi… ne mutăm! Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales când se lucrează la metrou pe DN, e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu”, a declarat Gabriela Prisăcariu în urmă cu câteva zile.

După mutare, aceasta a revenit cu detalii despre noul apartament, publicând două imagini din locuință și o fotografie realizată în lift. Într-una dintre postări, vedeta a surprins reacția fiului său, Tiago, la schimbarea mediului.

„Tiago este foarte fericit că stăm la bloc. Avem și noi lift! O să fim singurii de la etajul 1 care folosesc liftul”, a scris aceasta.

De ce au luat decizia radicală?

Mesajele primite de la urmăritori nu au întârziat să apară, multe dintre ele vizând motivele mutării sau situația locuinței actuale. Întrebările „De ce v-ați mutat?” și „V-ați cumpărat apartament sau chirie?” s-au numărat printre cele mai frecvente.

Gabriela Prisăcariu a oferit un răspuns clar:

„Ne mutăm pentru că drumul până în oraș este un chin, mai ales când se lucrează pe DN la metrou și pierdem extrem de mult timp în trafic și ne gândim serios la momentul când Tiago o să meargă la școală. Deocamdată păstrăm casa din Corbeanca pentru weekenduri. Stăm cu chirie, până vedem exact cum ne este această schimbare”.

Ulterior, vedeta a împărtășit și o imagine din camera lui Tiago, menționând tapetul încăperii precum și o fotografie în care a glumit pe seama utilităților din noua locuință:

„Am fost până jos să iau apă… poate la apartament chiar o să găsesc apă în bucătărie”.

