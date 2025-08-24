Cum l-au surprins Gabriela Prisăcariu și Tiago pe Dani Oțil, de ziua lui de naștere. Imagini emoționante!

Astăzi, Dani Oțil, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV, împlinește 45 de ani. Cu această ocazie, familia sa a pregătit momente speciale pentru a sărbători alături de el. Soția sa, Gabriela, și fiul lor, Tiago, i-au oferit o surpriză memorabilă, plină de emoție.

Dani Oțil își sărbătorește ziua de naștere, când împlinește frumoasa vârstă de 45 de ani. Gabriela Prisăcariu alături de fiul lor, Tiago, i-au pregătit o surpriză deosebită, chiar de dimineață. În timp ce prezentatorul TV se afla în pat, aceștia au intrat cu un tort spectaculos, decorat cu mai multe machete în formă de trabuc, cântându-i „La mulți ani!” și transformând momentul într-o adevărată sărbătoare de familie.

Gabriela Prisăcariu a împărtășit și un mesaj emoționant dedicat soțului său. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu șapte ani și nimeni nu credea în dragostea lor, însă ei au demonstrat cât de puternici sunt împreună și au format o familie superbă. Fostul modelul i-a mulțumit partenerului ei de viață pentru tot ce a devenit și i-a spus cât de mult îl iubește.

„Au trecut 7 ani de când ne-am cunoscut, când nimeni nu ne dădea nicio șansă… nici măcar noi. Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și mama la copil. Mulțumesc pentru ce am devenit azi! Gata, că nu vreau să-ți las amar în gură fix de ziua ta. La mulți ani! Te iubesc!”, a fost urarea Gabrielei Prisăcariu pentru soțul ei, Dani Oțil.

Gabriela Prisăcariu și-ar mai dori un copil

Gabriela Prisăcariu a mărturisit că își mai dorește un copil, poate chiar tot un băiat, deoarece adoră viața de mamă de băiat și se simte împlinită alături de Tiago. Vedeta spune că fiul lor ar fi încântat să aibă un frățior, iar ideea de a-și mări familia îi aduce multă bucurie, mai ales că a lăsat cariera în plan secund.

