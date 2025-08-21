Motivul IREAL pentru care Dani Oțil a fost dat afară dintr-un restaurant din Marbella: ”Nu m-am mai simțit așa de când aveam 14 ani”

Incident amuzant pentru Dani Oțil în vacanța din Marbella! Experiența neașteptată de la un restaurant exclusivist. Iată ce a pățit prezentatorul TV!

Vacanțele vedetelor sunt adesea însoțite de întâmplări care atrag atenția publicului, iar Dani Oțil nu face excepție. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 a petrecut câteva zile în Marbella, una dintre cele mai căutate destinații de lux de pe Coasta del Sol, unde s-a confruntat cu o situație inedită.

Motivul pentru care Dani Oțil a fost dat afară dintr-un restaurant din Marbella

Însoțit de soția sa, Gabriela Prisăcariu, Oțil a încercat să își petreacă seara într-un restaurant cu renume, administrat sub brandul Dolce & Gabbana. Deși rezervarea fusese făcută din timp, accesul nu a fost unul simplu. Motivul? Ținuta relaxată pe care vedeta a ales să o poarte.

La sosirea în fața localului, prezentatorul a fost oprit din cauza codului vestimentar impus de restaurant. În timp ce soția sa, îmbrăcată elegant într-o rochie roșie, a fost lăsată să intre fără probleme, Dani a fost nevoit să caute rapid o soluție pentru a se conforma cerințelor.

Ținuta sa, compusă dintr-un maiou gri, pantaloni scurți, pălărie și ochelari de soare, era mai potrivită pentru plajă decât pentru mesele unui restaurant de lux. Regulile stricte de dress-code nu au permis accesul într-o asemenea ținută, ceea ce a transformat seara într-un mic test de ingeniozitate pentru prezentator.

În loc să apeleze la opțiunea de a cumpăra haine direct din boutique-ul aflat în incinta restaurantului, opțiune care presupunea costuri ridicate, acesta a găsit o alternativă mai puțin costisitoare, dar ingenioasă. A ales să meargă la un supermarket din apropiere, de unde și-a achiziționat o cămașă colorată la un preț modest.

„Hai să povestim un pic! Marbella, zonă de bogați, a vrut soția să mergem să mâncăm undeva fancy, rezervare făcută cu greu, nu a scris nicăieri că e un dress-code, ne-am gândit pe drum că s-ar putea să nu mă lase în maiou, dar au plajă și șezlonguri, toată lumea e în bustul gol. Ideea este că la intrare au lăsat-o doar pe ea, eu star, România, nu mai contează, mi-au zis să cumpăr de la ei un tricou Dolce & Gabbana, care cred că ar fi costat cât tot prânzul”, a precizat Dani Oțil. Dar românul a venit la supermarket și mi-am cumpărat cu 9 euro cămașa asta. Eu o să spun că e ceva super brand, am cumpărat-o de la un coreean, care are supermarket. Stați cuminți că m-au primit, și cred că primesc ceva din partea casei, că o cămașă de nouă euro purtată cum trebuie schimbă tot.”, a spus Dani Oțil.

Odată schimbată ținuta, atmosfera s-a detensionat, iar familia a reușit să își continue seara conform planurilor. Momentul a rămas unul savuros prin contrastul dintre exigențele locației exclusiviste și soluția simplă găsită de prezentator.

Marbella este recunoscută ca fiind o destinație frecventată de persoane din înalta societate, vedete internaționale și turiști cu posibilități financiare considerabile. Restaurantele de aici își păstrează prestigiul prin respectarea unor reguli clare, iar codul vestimentar reprezintă un element esențial. În acest context, experiența lui Dani Oțil evidențiază diferența dintre formalismul cerut de astfel de locuri și relaxarea specifică vacanțelor la malul mării.