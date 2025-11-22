Acasă » Știri » Gabriela a împlinit 33 de ani și Dani Oțil nu s-a uitat la bani! Ce cadou extrem de scump i-a făcut

Ce cadou a primit Gabriela de la Dani Oțil. Sursă: Instagram

Gabriela Prisăcariu a împlinit vârsta de 33 de ani, iar Dani Oțil a sărbătorit-o așa cum se cuvine! Nu oricum, ci cu un cadou de câteva zeci de mii de euro. Matinalul de la Neatza i-a pregătit surpriza alături de Tiago, fiul lor. Află toate detaliile în articol! 

Gabriela și Dani Oțil sunt unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbiz. Blondina a fost răsfățată în fiecare an de soțul ei, iar această aniversare nu a făcut excepție. 

Gabriela a împlinit 33 de ani și Dani Oțil nu s-a uitat la bani

Vedeta a primit din partea prezentatorului și a fiului lor, Tiago, un ceas Rolex. Dani Oțil nu ține cont de bani când vine vorba de Gabriela Prisăcariu, iar iubirea lor depășește limitele. Surpriza nu s-a oprit aici! Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a mai surprins-o plăcut pe jumătatea lui cu un buchet frumos de bujori, florile preferate ale fostului model. Momentul a fost filmat de Dani Oțil și împărtășit cu fanii lui din mediul online.

Dani: Azi știi că e ziua… a cui e? Mama ta și soția mea. Știi care sunt florile ei preferate?

Tiago: Bujorii!

Dani: Noi o așteptăm, ea e la masaj și vine. Dar știi care e mașina ei preferată?

Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Tiago: Porsche?

Dani: Da, doar că greșeala mea e că i-am luat la 30 de ani un Porsche nou și acum nu mai știu ce să-i iau. Dar știi dacă are vreun ceas preferat? Nici nu contează, pentru că doar de ăsta am mai găsit, tată. Mai așteptăm să vină, să-i facem surpriză.

Cadoul primit de Gabriela

După cum vă spuneam, Dani Oțil are grijă să îi facă toate aniversările soției lui speciale și să o răsfețe așa cum știe el mai bine. În anul 2022, prezentatorul de la Neatza i-a achiziționat un bolid de lux Gabrielei. 

Cu toate astea, cei doi pun mai mult preț pe timpul petrecut împreună decât pe cadouri. În urmă cu ceva timp, Gabriela Prisăcăriu vorbea pentru CANCAN.RO despre relația dintre ea și Dani Oțil. Cei doi urmau să sărbătorească 4 ani de la cununia civilă, iar vedeta a mărturisit atunci că nu se vor surprinde cu cadouri și că preferă să își petreacă timpul împreună pentru a celebra aniversarea lor. 

„Nu, nu ne surprindem cu cadouri. Este suficient, nu știu, să ne luăm un moment de răsfăț, să mergem la un masaj sau să ieșim să luăm o masă în oraș sau să plecăm undeva din țară dacă se poate, dar cam aici este”, a spus soția lui Dani Oțil.

