Divele au dat algoritmul peste cap cu poze de pe plajele exotice. Răsfăț maxim la început de an

Știți că există două tipuri de oameni la începutul fiecărui an, cei care își spun că se apucă de sală și de diete și cei care abia așteaptă să bifeze o vacanță exoticcă, cu un cocktail în mână. Vedetele noastre au optat pentru cea de-a doua opțiune și nu au dat greș. Sala poate să mai aștepte, e timpul pentru un răsfăț în locații exotice, care îți taie răsuflarea. Ca să începem săptămâna corespunzător, CANCAN.RO vă prezintă un top de senzație, cu divele noastre care și-au etalat costumele de baie prin vacanțe de vis. Galeria foto este de neratat, promitem!

Se pare că de sărbători nu prea s-au făcut excese de preparate culinare delicioase. Unde sunt sarmalele, cozonacii și piftia? Că la siluetele vedetelor noastre nu se vede nimic! Toate arată țiplă! Au avut grijă să nu exagereze cu bunătățile, ca să iasă fotografiile perfecte la plajă. Avem o selecție impresionantă nu doar de peisaje, ci și de costume de baie, bronz și abdomene tonifiate.

Maldive, Thailanda, Zanzibar sau Dubai sunt doar câteva dintre destinațiile în care divele noastre s-au relaxat, dar au și încins Instagramul cu postări super hot! De pe lista noastră de astăzi nu lipsesc Ema Uta ( știe toată lumea deja cât de mult iubește vacanțele exotice), Diana Munteanu, Adela Popescu, Bianca Drăgușanu, Antonia, Andreea Tonciu, Alexia Eram, Georgiana Lobonț, Ilinca Vandici și Gabriela Oțil.

Ema Uta, Diana Munteanu și Antonia au ridicat temperaturile în miezul iernii

În timp ce muritorii de rând aleg detoxuri cu apă plată și lămâie, vedetele au optat pentru detoxul suprem: vitamina D din abundență și cocktailuri tropicale. Dar să vedem unde mai exact au mers divele noastre la început de 2026. Începem în forță cu Ema Uta, care a făcut, din nou, ravagii cu pozele pe care le-a postat pe rețelele de socializare. Începutul lunii decembrie a prins-o în Caraibe, mai exact pe insula Barbados, apoi a încheiat apoteotic cu Panama și a imortalizat toate momentele, spre bucuria noastră, a privitorilor. Următoarea pe lista noastră este Diana Munteanu, la fel de sexy și provocatoare, pe plajele din Maldive. Costumul de baie minuscul, albastru, s-a asortat de minune cu apa azurie a Oceanului Indian.

Tot în Maldive o vedem și pe Antonia, super bronzată, cu pătrățelele la vedere, dar și pe Gabriela Oțil, care a mers cu Dani într-o vacanță romantică, ca să le meargă bine tot anul. Adela Popescu a mers cu familia în Thailanda, Phuket, acolo unde Radu Vâlcan își petrece o bună parte din timp, în fiecare an, la filmările pentru Insula Iubirii. Dar cum să lipsească Emiratele Arabe din topul de astăzi? O avem pe Andreea Tonciu care a mers în Dubai cu familia, nimic neașteptat, totuși, chiar ea ne spunea că și-ar dori să se mute definitiv acolo. Bianca Drăgușanu a poposit și ea în aceeași locație, împreună cu fiica ei, Sofia. Apoi o avem și pe Alexia Eram, care s-a lăsat răsfățată de razele soarelui împreună cu iubitul ei, Tonghi. Frumos, nu avem ce zice, putem doar să oftăm puțin la vederea fotografiilor care strigă „vacation mode ON!”.

