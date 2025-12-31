Locația exotică în care românii merg de Revelion. Cât costă să stai unde au fost cazați Brad Pitt și Angelina Jolie

Malta poate fi alegerea ideală pentru o vacanță la început de ani sau chiar pentru petrecerea de Revelion, asta dacă îți pregătești rapid bagajele și te urci în avion. Agențiile au oferte pentru toate buzunarele, așa că nu vei regreta alegerea făcută.

Poți opta pentru fascinanta Valletta, capitala Maltei, cu străzi înguste și clădiri istorice impunătoare. Vei explora templele megalitice, considerate mai vechi decât piramidele Egiptului, și vei descoperi farmecul insulei Gozo și Laguna Albastră, care oferă ape turcoaz spectaculoase și perfecte pentru relaxare.

„O să organizăm pentru turiștii noștri cina de Revelion de la 165 de euro de persoană, cu bufet mediteranean. Atmosfera va fi asigurată de DJ, iar sala va fi integral închiriată pentru turiștii noștri”, spune Alexandra Pietrusel, manager agenţie de turism.

Ce atracții oferă Malta

Malta are de toate, asta dacă vrei să te relaxezi după un an greu. Găsești restaurante spectaculoase, spa-uri etc. Ba mai mult, dacă nu vrei să îți pierzi silueta în vacanță, te poți antrena în cel mai mare centru de fitness.

„Avem 7 restaurante, cel mai mare centru de fitness din Malta, spa, piscine, centru de distracții, un cazinou”, precizează Stephen Coppini, managerul unui hotel de 5 de stele.

Catredala Sfântul Paul a fost construită între 1697 și 1702 și reprezintă locul unde primul episcop al arhipelagului l-a întâlnit pe Apostolul Pavel. Se crede că acesta a debarcat pe insulă după un naufragiu.

Cât de costă să stai în apartamentul pe care l-au împărțit Brad Pitt și Angelina Jolie

Dacă visezi la o experiență malteză pe care să nu o poți uita ușor, e musai să mergi în celebrul Saint Julians, unde muzica e pentru toate gusturile. Seara de distracție va fi asigurată, iar atmosfera o să te cucerească.

Dacă îi admiri pe Brad Pitt și Angelina Jolie și vrei să arunci un ochi în apartamentul în care au stat când erau împreună, trebuie să scoți din buzunar puțin peste 600 de euro. Priveliștea cu care o să te trezești o să fie, însă, una de vis.

Foto: Profimedia

Citește și: Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!”

Citește și: Probleme pentru Doina Teodoru, după vacanța în Gozo. Vedeta s-a întors în România și nu a mai ieșit din casă