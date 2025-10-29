Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!”

Robert Tudor, cunoscutul magician, și soția sa, Elena, s-au aflat recent în Malta, unde se desfășoară filmările pentru cel de-al treilea sezon al emisiunii „Power Couple”. Vacanța care trebuia să fie o experiență plăcută s-a transformat însă într-un adevărat coșmar financiar, după ce acesta a fost amendat cu 1.716 euro.

În timpul liber, cei doi soți au profitat pentru a explora insula și au închiriat o mașină din Malta. Totul a decurs perfect până în momentul în care au returnat vehiculul. Atunci, reprezentanții companiei au observat trei zgârieturi fine pe caroserie, pe care Robert Tudor susține că nici măcar nu le-a văzut la preluare, semn că erau foarte delicate.

Magicianul crede că daunele existau deja în momentul închirierii, însă recunoaște că a greșit pentru că nu a verificat atent mașina înainte să plece. El susține că a avut o discuție tensionată cu angajații firmei, acuzându-i că folosesc astfel de metode pentru a face profit în plus și nu i se pare o metodă corectă.

„Ne-a distrus vacanța. Ne-a amendat cu 1716 euro. De ce? Pentru că au găsit pe mașina pe care am închiriat-o trei zgârieturi care, atenție, două dintre ele se văd doar dacă pui lumina pe ele. Sunt zgârieturi pe care cred că le avea înainte și a fost greșeala mea că nu m-am uitat înainte și în spate avea o bulină (…) M-am certat cu ei (…) Ei își cumpără mașinile pe care le închiriază nu din închirierea lor, ci din amenzile astea pe care le dau oamenilor care nu văd acele zgârieturi cu lumina, au pus cu lumina pe toată mașina (…) Pentru trei zgârieturi, am plătit 1716 de euro”, a povestit Robert Tudor pe TikTok.

Robert Tudor este revoltat de amenda pe care a primit-o în Malta și consideră că suma este exagerată. Magicianul intenționează să depună o plângere oficială, sperând că îți va recupera măcar o parte din bani.

„Mai aveam puțin și plăteam toată mașina (…) Sunt de vină pentru că poate nu m-am uitat atent la mașină și poate avea, dar nu știu cât dintre voi se uită (…) Am asigurare totală la ea, dar nu știu dacă îmi recuperez banii. Trebuie să fac plângere sau să trimit mai departe către firma de asigurare”, a mai spus el.

