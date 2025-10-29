Acasă » Știri » Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!”

Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!”

De: Andreea Stăncescu 29/10/2025 | 23:40
Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!”
Robert Tudor./ Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Robert Tudor, cunoscutul magician, și soția sa, Elena, s-au aflat recent în Malta, unde se desfășoară filmările pentru cel de-al treilea sezon al emisiunii „Power Couple”. Vacanța care trebuia să fie o experiență plăcută s-a transformat însă într-un adevărat coșmar financiar, după ce acesta a fost amendat cu 1.716 euro.

În timpul liber, cei doi soți au profitat pentru a explora insula și au închiriat o mașină din Malta. Totul a decurs perfect până în momentul în care au returnat vehiculul. Atunci, reprezentanții companiei au observat trei zgârieturi fine pe caroserie, pe care Robert Tudor susține că nici măcar nu le-a văzut la preluare, semn că erau foarte delicate.

Magicianul crede că daunele existau deja în momentul închirierii, însă recunoaște că a greșit pentru că nu a verificat atent mașina înainte să plece. El susține că a avut o discuție tensionată cu angajații firmei, acuzându-i că folosesc astfel de metode pentru a face profit în plus și nu i se pare o metodă corectă.

„Ne-a distrus vacanța. Ne-a amendat cu 1716 euro. De ce? Pentru că au găsit pe mașina pe care am închiriat-o trei zgârieturi care, atenție, două dintre ele se văd doar dacă pui lumina pe ele. Sunt zgârieturi pe care cred că le avea înainte și a fost greșeala mea că nu m-am uitat înainte și în spate avea o bulină (…)  M-am certat cu ei (…) Ei își cumpără mașinile pe care le închiriază nu din închirierea lor, ci din amenzile astea pe care le dau oamenilor care nu văd acele zgârieturi cu lumina, au pus cu lumina pe toată mașina (…) Pentru trei zgârieturi, am plătit 1716 de euro”, a povestit Robert Tudor pe TikTok.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă...
Sursa foto: Social media

Robert Tudor este revoltat de amenda pe care a primit-o în Malta și consideră că suma este exagerată. Magicianul intenționează să depună o plângere oficială, sperând că îți va recupera măcar o parte din bani.

„Mai aveam puțin și plăteam toată mașina (…) Sunt de vină pentru că poate nu m-am uitat atent la mașină și poate avea, dar nu știu cât dintre voi se uită (…) Am asigurare totală la ea, dar nu știu dacă îmi recuperez banii. Trebuie să fac plângere sau să trimit mai departe către firma de asigurare”, a mai spus el.

CITEȘTE ȘI: David Popovici a fentat aglomerația din Capitală cu trotineta. Mașinile puternice și gălăgioase nu îl mai impresionează deloc!

Artista din România care s-a trezit peste noapte cu o sumă URIAȘĂ în conturi: ”Am zis că e o eroare!”

Tags:
Iți recomandăm
Sfârșit tragic pentru o pensionară. A plecat într-o croazieră de lux și a fost uitată pe o insulă tropicală
Știri
Sfârșit tragic pentru o pensionară. A plecat într-o croazieră de lux și a fost uitată pe o insulă…
Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru de vacanță”
Știri
Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru de vacanță”
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
Mediafax
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi...
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Gandul.ro
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile pe TikTok
Adevarul
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile...
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza
Mediafax
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia...
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Gandul.ro
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Teroare în culisele celui mai nou show de la Pro TV! Prezentatoarea a făcut o criză de nervi în culise: ...
Teroare în culisele celui mai nou show de la Pro TV! Prezentatoarea a făcut o criză de nervi în culise: ”I-am redus la tăcere”
Prezentatorul Pro TV a ajuns direct în curtea Antenei 1! O fi greșit destinația saaaau… e alt ...
Prezentatorul Pro TV a ajuns direct în curtea Antenei 1! O fi greșit destinația saaaau… e alt traseu profesional?
Elena Băsescu, surprinsă la cumpărături, dar cine s-ar fi așteptat?! Fiica fostului președinte ...
Elena Băsescu, surprinsă la cumpărături, dar cine s-ar fi așteptat?! Fiica fostului președinte și-a reînnoit garderoba din… Carrefour!
Sfârșit tragic pentru o pensionară. A plecat într-o croazieră de lux și a fost uitată pe o insulă ...
Sfârșit tragic pentru o pensionară. A plecat într-o croazieră de lux și a fost uitată pe o insulă tropicală
Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru ...
Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru de vacanță”
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Vezi toate știrile
×