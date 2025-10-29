Acasă » Știri » Artista din România care s-a trezit peste noapte cu o sumă URIAȘĂ în conturi: ”Am zis că e o eroare!”

Artista din România care s-a trezit peste noapte cu o sumă URIAȘĂ în conturi: ”Am zis că e o eroare!”

De: Andreea Stăncescu 29/10/2025 | 21:39
Artista din România care s-a trezit peste noapte cu o sumă URIAȘĂ în conturi: ”Am zis că e o eroare!”
Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Celia, una dintre cele mai iubite și respectate voci din România, continuă să captiveze publicul nu doar prin muzică, ci și prin poveștile din culisele carierei sale. Recent, artista a dezvăluit momente inedite legate de colaborările pe care le-a făcut în trecut. Ea s-a trezit cu o sumă uriașă în contul bancar și nu știa ce unde provin. Ce s-a întâmplat, de fapt. 

Celia continuă să surprindă publicul cu noi dezvăluiri din cariera și viața ei. Cântăreața, cunoscută pentru energia și profesionalismul său, a povestit recent despre colaborarea mult așteptată cu DJ Sava, pe care a avut-o în urmă cu mai mulți ani, iar apoi a urmat un moment neașteptat. Ea a primit în cont o sumă uriașă despre care nu știa de unde provenea.

Sursa foto: Facebook

Într-o aparițe recentă la podcastul lui Bursucu, artista a povestit despre un episod surprinzător legat de drepturile de autor, care i-au adus peste noapte 40.000 de euro. Suma reprezenta banii acumulați pentru doi ani de muncă și a venit prin intermediul unei organizații care gestionează drepturile artiștilor interpreți din România.

„Ce-mi aduc aminte este că m-a impresionat foarte tare un moment din viața mea când m-am înscris la CREDIDAM și mi-am luat retroactiv doi ani de drepturi și, la un moment dat, am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri și nu înțelegeam, am zis că e o eroare. Îmi intraseră vreo 40.000 de euro într-o noapte. Pe vremea aceea euro era cu o altă putere. Puteam să cumpăr o casă lejer. O casă la Simeria. Acum e probabil 150.000 – 200.000 de euro, cam așa”, a spus Celia la „Un podcast mișto”.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă...

PrArtista a arătat cât de importantă este protejarea și administrarea corectă a drepturilor artiștilor, iar CREDIDAM, care este o asociație nonprofit înființată în 1996, are exact această misiune. Mai exact, colectează și să distribuie veniturile artiștilor din difuzarea înregistrărilor lor, fie că e vorba de posturi TV, radio, cinematografe sau locații comerciale precum restaurante și hoteluri.

CITEȘTE ȘI: De câți ani nu a mai ieșit Mihai Bendeac cu o femeie. Care este motivul real: „E un viciu”

Mario Fresh, gest BIZAR: a mers la hairstylist, a luat mașina de tuns și… Imaginile au fost făcute publice!

Tags:
Iți recomandăm
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Știri
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Mesajul generalului american: ”Îmi va lipsi foarte mult”
Showbiz internațional
Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Mesajul generalului american: ”Îmi va lipsi…
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
Mediafax
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi...
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Gandul.ro
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile pe TikTok
Adevarul
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile...
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza
Mediafax
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia...
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Gandul.ro
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Mesajul generalului american: ”Îmi ...
Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Mesajul generalului american: ”Îmi va lipsi foarte mult”
Când și unde va fi înmormântată Ștefania Szabo. Sicriul cu trupul neînsuflețit al medicului va ...
Când și unde va fi înmormântată Ștefania Szabo. Sicriul cu trupul neînsuflețit al medicului va fi depus în 3 locații
Marius Tucă Show începe joi, 30 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 30 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Principala IPOTEZĂ în cazul morții Ștefaniei Szabo. Obiectul găsit lângă trupul neînsuflețit ...
Principala IPOTEZĂ în cazul morții Ștefaniei Szabo. Obiectul găsit lângă trupul neînsuflețit al medicului
David Popovici a fentat aglomerația din Capitală cu trotineta. Mașinile puternice și gălăgioase ...
David Popovici a fentat aglomerația din Capitală cu trotineta. Mașinile puternice și gălăgioase nu îl mai impresionează deloc!
Vezi toate știrile
×