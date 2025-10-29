Artista din România care s-a trezit peste noapte cu o sumă URIAȘĂ în conturi: ”Am zis că e o eroare!”

Celia, una dintre cele mai iubite și respectate voci din România, continuă să captiveze publicul nu doar prin muzică, ci și prin poveștile din culisele carierei sale. Recent, artista a dezvăluit momente inedite legate de colaborările pe care le-a făcut în trecut. Ea s-a trezit cu o sumă uriașă în contul bancar și nu știa ce unde provin. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Celia continuă să surprindă publicul cu noi dezvăluiri din cariera și viața ei. Cântăreața, cunoscută pentru energia și profesionalismul său, a povestit recent despre colaborarea mult așteptată cu DJ Sava, pe care a avut-o în urmă cu mai mulți ani, iar apoi a urmat un moment neașteptat. Ea a primit în cont o sumă uriașă despre care nu știa de unde provenea.

Într-o aparițe recentă la podcastul lui Bursucu, artista a povestit despre un episod surprinzător legat de drepturile de autor, care i-au adus peste noapte 40.000 de euro. Suma reprezenta banii acumulați pentru doi ani de muncă și a venit prin intermediul unei organizații care gestionează drepturile artiștilor interpreți din România.

„Ce-mi aduc aminte este că m-a impresionat foarte tare un moment din viața mea când m-am înscris la CREDIDAM și mi-am luat retroactiv doi ani de drepturi și, la un moment dat, am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri și nu înțelegeam, am zis că e o eroare. Îmi intraseră vreo 40.000 de euro într-o noapte. Pe vremea aceea euro era cu o altă putere. Puteam să cumpăr o casă lejer. O casă la Simeria. Acum e probabil 150.000 – 200.000 de euro, cam așa”, a spus Celia la „Un podcast mișto”.

PrArtista a arătat cât de importantă este protejarea și administrarea corectă a drepturilor artiștilor, iar CREDIDAM, care este o asociație nonprofit înființată în 1996, are exact această misiune. Mai exact, colectează și să distribuie veniturile artiștilor din difuzarea înregistrărilor lor, fie că e vorba de posturi TV, radio, cinematografe sau locații comerciale precum restaurante și hoteluri.

