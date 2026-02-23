Dan Bursuc, adevărul despre relația lui Leo de la Kuweit cu Bursucița! Socrul și ginerele au îngropat securea războiului?! “E stop și de la capăt”

În urmă cu puțin timp CANCAN.RO v-a prezentat împăcarea anului dintre Leo de la Kuweit și Bursucița, fiica lui Dan Bursuc, atunci când i-a surprins pe cei doi în timpul unei ședințe intense de shopping. După acest moment care a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere scandalul care a avut loc între artist și impresar, noi l-am contactat pe tăticul maneliștilor pentru a-i afla părerea. L-a primit înapoi în familie cu brațele deschise pe Leo de la Kuweit sau nu? Toate detaliile în articol.

După ce i-am surprins împreună și v-am arătat că iubirea a câștigat într-un final (VEZI AICI IMAGINI), nu am putut să nu ne întrebăm ce părere are Dan Bursuc despre această situație. Vă reamintim faptul că cei doi, impresar și artist, au avut un scandal monstru care a acaparat internetul pentru o perioadă bună de timp în urmă cu mai bine de un an. De acolo a apărut și celebra replică „Mâncăm în ianuarie” a lui Leo de la Kuweit. Manelistul îl acuza la acea vreme pe Dan Bursuc că nu l-a plătit pentru evenimente pe care el le-a onorat, iar reproșurile dintre cei doi au început să curgă.

Leo de la Kuweit, înapoi în familia lui Dan Bursuc. Tăticul maneliștilor e supărat sau nu?

În replică, Dan Bursuc a dezvăluit atunci că artistul ar fi fost plin de datorii și a găsit ajutor la el, dar comportamentul lui ar fi fost nepotrivit. Mai exact, Leo de la Kuweit ar fi început să plece mai devreme de la evenimentele la care era invitat să cânte și să îi facă probleme impresarului. Mai mult de atât, Dan Bursuc spunea atunci că paharul s-a umplut în momentul în care i-a oferit lui Leo de la Kuweit o sumă extrem de mare pentru a-și plăti datoriile, însă din acești bani el și-ar fi cumpărat o mașină.

Ei bine, acum că v-am readus aminte ce s-a petrecut între cei doi, trebuie să schimbăm registrul și să vorbim și despre lucruri frumoase. Contactat de CANCAN.RO, Dan Bursuc a mărturisit că securea războiului a fost îngropată, iar familia s-a reunit într-un final. Așa da, ne place! Legat de împăcarea dintre fiica lui și artist, impresarul ne-a spus că pentru el contează doar fericirea Adrianei și a confirmat relația lor.

„Da, s-au împăcat. E libera lor alegere, ei trebuie să se împace. Bucuria mea e să fie ei bine. Un părinte întotdeauna se bucură pentru binele copiilor. Și noi ne-am împăcat, toate lucrurile decurg bine. Noi trebuie să iertăm în viață, pentru că și Dumnezeu ne iartă pe noi păcătoșii și mai ales când copilul meu se simte fericit alături de persoana iubită, părintele întotdeauna trebuie să își sprijine copilul și să fie alături de el pentru fericirea lui.”, ne-a spus Dan Bursuc.

Dar nu doar familia s-a reunit, ci și relația impresar-artist. Întrebat dacă va relua colaborarea cu Leo de la Kwueit, Dan Bursuc nu a stat pe gânduri și ne-a confirmat.

„Normal. Dacă noi suntem o familie, nu este normal să fim alături unii de alții? Trebuie să alungăm și să uităm toate conflictele care s-au petrecut în trecut. E stop și de la capăt.”, a continuat tăticul maneliștilor.

