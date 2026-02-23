Ce face Mario Fresh în vreme de „război”. Nimeni n-a putut să îl oprească

Deși numele lui este pe buzele tuturor după scandalul care a explodat în mediul online, Mario Fresh nu pare dispus să-și schimbe rutina. Artistul continuă să meargă la sală, semn că încearcă să-și păstreze echilibrul într-o perioadă agitată. CANCAN.RO l-a surprins imediat după un antrenament intens însă cântărețul nu părea afectat de efortul fizic, ci mai degrabă copleșit de propriile gânduri.

De câteva săptămâni, TikTok s-a transformat din aplicație de divertisment, în front de luptă. Cei mai cunoscuți artiști sau influenceri au câte un „beef” greu de gestionat. Așa este și în cazul lui Mario Fresh care a atacat-o pe Aisa Bacs în urma unei postări cu tentă negativă despre restaurantul vedetelor, Mosh. Artistul a intervenit în scandal pentru a-și apăra bunul prieten care este proprietarul locației de fițe. De aici până la dezvăluiri neortodoxe nu a mai durat mult, pentru că controversata influenceriță care a dat startul a început să arunce cu săgeți spre cântăreț. S-a vorbit despre cuceririle pe care Mario Fresh le-ar fi avut în timpul relației cu Alexia Eram, una dintre ele fiind chiar Iuliana Beregoi și multe alte domișoare din dm-ul „loverboy-ului”. (VEZI AICI MAI MULTE)

Dezvăluirile au continuat fără perdea. Aisa a povestit despre cum a cunoscut-o Mario Fresh pe Miruna, actuala iubită. Se pare că tânăra ar fi mers chitită să pună mâna pe artist și ar fi găsit locul perfect: Mosh, locația unde domnișoarele reușesc să cucerească bărbați din showbiz. (VEZI AICI MAI MULTE)

Ce face Mario Fresh în vreme de război

Poate să ningă, poate să plouă, nimic nu îl oprește pe Mario Fresh să meargă la sala de fitness. Poate sportul este calea lui de eliberare și așa își pune ordine în gânduri, mai ales în ultima perioadă când este pus la zid. Un lucru este clar. Mario nu a vrut să fie observat și a încercat să se ascundă sub un hanorac cu glugă, stil Kanye West, dar CANCAN.RO a fost pe urmele sale. A încercat toate metodele de a fi undercover, dar nici ochelarii de soare nu pot să ascundă faptul că era vizibil pus pe gânduri, chiar puțin trist. Până la urmă nu este ușor sa fii acuzat de infidelitate, iar numele tău să ocupe paginile de scandal.

Mersul grăbit a completat perfect tabloul unei apariții discrete, departe de energia explozivă cu care și-a obișnuit fanii pe scenă. Era doar el, gândurile sale și geanta uriașă în care își ținea echipamentul.

Mario Fresh păstrează tăcerea

Rămâne de văzut dacă Mario va rupe tăcerea și va clarifica situația care l-a adus în centrul atenției în ultimele zile. Inițial, voia să vină cu un răspuns astăzi, la ora 16, dar a anulat. Până atunci, imaginile vorbesc de la sine: o apariție discretă, o figură tristă și un artist care pare că preferă liniștea în locul reflectoarelor.

