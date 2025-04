Dan Bursuc face lumină în scandalul cu Laura Vass: mărul discordiei, o celebră cântăreaţă! ”A început cu gelozii… Un pic mahalagioaică, nu mi-a plăcut!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Dan Bursuc vorbește despre cearta cu Laura Vass, care a pornit de la nimeni alta decât Theo Rose, acum 5 ani. După ce s-a dezis de cel care a lansat-o, cântăreața s-a reîntors și și-a cerut iertare. Cum a reacționat Dan Bursuc, citiți mai jos!

Dan Bursuc a oferit primul interviu alături de fiul său de 17 ani, Leno. Cei doi vorbesc despre viața de familie, regulile din casa lor și planurile din domeniul muzical. În plus, compozitorul vorbește despre conflictele cu Leo de la Kuweit și Laura Vass. Deși a lansat-o și a ținut-o alături de el încă de când avea 16 ani, cântăreața s-a supărat extrem de tare când Dan Bursuc i-a compus o piesă și lui Theo Rose. Așadar, fiind ”geloasă”, după cum spune impresarul, artista i-a întors spatele.

”Laura Vass s-a întors acum 5-6 ani în România, a trăit pe la Londra, a tot lipsit, s-a tot întors. Acum 4 ani, când a ieșit piesa lui Theo Rose, Bravo Lor Au Stil Tiganii , de acolo Laura Vass a dat un ton de gelozie, iar gelozia ei m-a supărat. Eu făceam repetiții cu Laura Vass, iar pe la ora 18 primesc un telefon de la Boier Bibescu, care m-a rugat să-l ajut cu o melodie, pentru că aveau o emisiune tematică la Kanal D. (…)

Am chemat-o pe Theo la studio, a așteptat să-mi duc treburile la capăt, mi-a spus ce se întâmplă acolo, am văzut o emisiune, am luat o cafea și m-am pus să încep să scriu piesa până la 2 noaptea. La 10 dimineața trebuia să fim pe platouri. A ieșit melodia brici. M-a rugat după Boier Bibescu să facem și clip cu toată trupa Kana Jambe. Theo Rose îmi place rău, e o fată cu bun simț și vedeam cât de bucuroasă este, așa că am făcut clipul și a bubuit. (…)

Mergeam apoi să cântăm în această formulă, cu Theo Rose. În timpul acesta, află Laura Vass care a venit să mă întrebe de ce trebuie ea să împartă succesul ei cu Theo Rose. Un pic mahalagioaică, nu mi-a plăcut! Eu tot râdeam, era amuzantă, o oră m-a ținut așa față-n față! Apoi am întrebat-o dacă a venit să mă certe și a început cu gelozii d-astea. I-am zis că de atunci ea rămâne Laura Brumă, pe ea cade bruma, iar Vass e al meu, mi-l bag în buzunar, e marcă înregistrată!”, a povestit Dan Bursuc, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

”N-a dovedit nimic!”

După doi ani de rătăcire, departe de Dan Bursuc, Laura Vass a revenit la sentimente mai bune, însă. Așa se face că a revenit la ușa celui care a lansat-o în adolescență și și-a cerut iertare.

”Ea m-a sunat și a zis că vrea să facă din nou parte din echipa mea cu trupa Kana Jambe. Ce să-i mai zic? Mi-a zis că vrea să fie tot cu mine! Ea n-a văzut că în acești doi ani de zile e greu fără mister? Ce a dovedit ea în perioada asta? N-a dovedit nimic! E crescută de la 16 ani de mine, am zis să mergem iar la drum, să facem treabă împreună”, a explicat Dan Bursuc.

În ce relații sunt acum cei doi, ce spune Dan Bursuc despre Copilul de Aur, despre creșterea copiilor săi și despre Leo de la Kuweit

