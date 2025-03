Ce studii are Dan Bursuc? A dezvăluit câte clase a terminat: ”Am prins gustul la nunți”

Dan Bursuc – pe numele său real Dan Paraschiv – a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și controversați impresari ai maneliștilor, însă puțini știu ce studii are și câte clase a terminat. De curând, artistul a dezvăluit care este marele său regret în ceea ce privește meseria sa actuală.

Pe plan profesional, Dan Bursuc a avut aproape tot timpul o carieră în ascensiune. A învățat să cânte la clarinet de cânt avea 10 ani, meserie care avea să îi aducă succesul peste mulți ani. De la compozitor și producător muzical, în timp, acesta a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați impresari de maneliști din țară.

Este deținătorul casei de discuri Grand Production Bursuc și președintele Asociației Muzicanților și Lăutarilor Rromi din România. Deși nu are studii de specialitate, Dan Bursuc a reușit să intre și în lumea cinematografiei, după ce a interpretat un rol în filmul ”Muzica în sânge”.

Te-ar putea interesa: „Protejatul” lui Dan Bursuc a dat de mare necaz: de la o simplă colaborare s-a ajuns la dosar penal. „Frumuşelu” a profitat de un coleg de breaslă! “M-a invitat la el acasă şi…”

Ce studii și câte clase are Dan Bursuc

Printre atât de multe reușite din viața sa, recent, Dan Bursuc a adus în discuție unul dintre cele mai mari regrete din viața sa. Cu această ocazie, impresarul maneliștilor a dezvăluit faptul că nu are studii superioare, însă a reușit să termine 12 clase. Prins în lumea artiștilor încă de la o vârstă fragedă, acesta a recunoscut că și acum îi pare rău că a renunțat la școală și că nu a absolvit o facultate. Dacă ar fi avut facultate, impresarul a mărturisit că ar fi putut pune mâna pe o funcție importantă în Ministerul Culturii.

”Eu am 12 clase. Puteam să merg mai departe, am prins gustul la nunți în perioada aia și am zis că știu că o să greșesc, că nu o să merg mai departe, dar având nunți zi de zi, mă regăseam foarte bine. Mă gândeam că dacă as face ceva, tot aici mă întorc. Am zis lasă că rămân aici cu speranța că mai târziu voi da mai departe, dar nu a fost așa.

Mi-a mers, mulțumesc lui Dumnezeu, foarte bine și am întâmpinat după ani de zile greutăți pe treaba asta. Au fost niște inconveniente. Puteam să iau o funcție, undeva la Ministerul Culturii, dar nu am avut facultatea terminată. Dacă aveam facultate, puteam fi încadrat la Ministerul Culturii, cu o funcție foarte mare. Ăsta a fost singurul meu regret”, a spus Dan Bursuc pentru wownews.

Te-ar putea interesa: Dan Bursuc i-a copt-o fostului ginere! L-a lăsat fără 200.000 de € şi… A venit nota de plată pentru Leo de la Kuweit!

La fel ca în cariera sa, pe plan personal, Dan Bursuc se declară un bărbat împlinit. Are doi copii – o fată și un băiat. Impresarul are o relație extrem de apropiată cu adolescenții și a mărturisit că și-a dorit întotdeauna să fie ca un prieten pentru ei, nicidecum să intre în rolul de părinte exigent.

”Eu vreau să fiu prieten cu copiii mei, vreau să găsesc modalitatea de a-i apropia. Nu vreau ca în fața mea să pară sfinți, iar după… Băiatul a crescut, îi cer să îmi arate fetele cu care se vede. Îmi arată, îmi cere sfatul. Nu îl condiționez când îi dau bani, îi dau bani să se distreze și îi spun că vreau să aud și eu lucruri bune despre el.

Ea îmi moștenește meseria de management. Este mâna mea dreaptă, ea lucrează cu mine. Avem birourile unul lângă altul. Este sprijinul meu și îmi doresc atât de mult să ducă mai departe ceea ce a văzut la mine”, spune impresarul în urmă cu ceva timp.