Oficial rus, asasinat în Moscova! Rusia acuză serviciile speciale ucrainene. Ce rol avea bărbatul în stat

Un general rus a fost ucis după ce un dispozitiv exploziv a fost detonat sub mașina sa. Moscova lansează ipoteza conform căreia ar fi vorba despre un asasinat comis de către serviciile secrete ucrainene.

Vehiculul aparținea generalului-locotenent Fanil Sarvarov (56 de ani), șeful Direcției de Instruire Operațională a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse. Explozia, cauzată, potrivit relatărilor, de un dispozitiv exploziv artizanal plasat sub vehicul, a avut loc luni, în jurul orei 6:55 dimineața, în districtul Orekhovo-Borisovo, din sudul Moscovei. Autoturismul marca Kia Sorento a explodat la scurt timp după ce Fanil Sarvarov s-a urcat în mașină și a pornit la drum.

Generalul locotenent Fanil Sarvarov a fost asasinat

Potrivit martorilor, a fost necesară o operațiune majoră pentru a-l elibera pe bărbat din vehicul. Înițial, Fanil Sarvarov a suferit multiple răni, fracturi închise, leziuni la picioare și o fractură la oasele faciale. El a fost internat în spital în stare foarte gravă, însă la scurt timp a murit. Alte șapte vehicule au fost avariate în urma exploziei.

Se crede că Fanel Sarvarov a participat la invazia Rusiei în Ucraina, precum și la operațiuni militare anterioare în Cecenia, Osetia de Sud și Siria. Comitetul de anchetă rus a lansat o anchetă penală în legătură cu explozia. Anchetatorii urmăresc numeroase piste în legătură cu incidentul, iar una dintre acestea este că asasinatul ar fi fost orchestrată de serviciile secrete ucrainene.

„Anchetatorii și experții medico-legali din Comitetul de anchetă din Moscova, împreună cu serviciile de urgență, examinează locul faptei. O serie de examinări, inclusiv examinări medicale și ale explozibililor, vor fi programate în curând.”, a spus Petrenko.

Acest atac este tras la indigo cu cele ale unor înalți oficiali militari ruși, despre care se crede că au fost comise de serviciile speciale ucrainene. Anul trecut, generalul-locotenent Igor Kirillov, în vârstă de 54 de ani, care era responsabil de trupele ruse de apărare împotriva radiațiilor, substanțelor chimice și biologice, a murit într-o explozie în timp ce părăsea clădirea în care locuia pentru a se duce la serviciu.

