Dan Bursuc n-a uitat de Leo de la Kuweit și continuă scandalul: ”Un mincinos și un nesimțit”

S-a aprins din nou scandalul dintre Dan Bursuc și Leo de la Kuweit. În urmă cu aproape un an, cei doi s-au certat crunt, însă abia acum s-au aflat motivele pentru care cei doi au ajuns la cuțite. Impresarul maneliștilor rupe tăcerea și dă de pământ cu Leo.

În trecut, Dan Bursuc și Leo de la Kuweit au fost protagoniștii unui scandal monstru. Cel din urmă l-a acuzat pe impresarul maneliștilor că nu i-ar fi dat banii pentru cântările pe care le onorase, sub îndrumarea sa. Nu este prima dată când cei doi se ceartă și au probleme, însă de data aceasta situația a degenerat.

Te-ar putea interesa: Dan Bursuc i-a copt-o fostului ginere! L-a lăsat fără 200.000 de € şi… A venit nota de plată pentru Leo de la Kuweit!

Dan Bursuc: ”Și-a luat mașina din banii pentru datorii”

La vremea respectivă, tăticul maneliștilor a fost impresionat de situația delicată în care se afla manelistul – proaspăt divorțat și plin de datorii – și a decis să îi ofere o mână de ajutor. Dan Bursuc l-a luat sub aripa lui, însă la scurt timp, manelistul s-a întors împotriva lui și l-a acuzat că nu își face datoria de impresar și nu îi dă banii pe cântări.

„Nu mă ajută, fraților, nimeni. M-am încurcat de la droguri, dar nu mă mai droghez acum (…) Am opt luni de când nu mă mai droghez. Domnul Dan Bursuc nu plătește băieții, ia banii și ni-i dă în ianuarie, că noi mâncăm în ianuarie. Nu pot să mai stau să vorbesc, am încurcat multe nunți din cauza drogurilor (…) Eu nu am încasat niciun ban (…) Dacă nu era domnul Dan Bursuc, noi nu mai cântam la nimeni”, spunea Leo de la Kuweit.

La aproape un an de la scandalul dintre cei doi, Dan Bursuc a ieșit public și a clarificat întreaga situație. Invitat la testul poligraf al lui Selly, impresarul maneliștilor a dezvăluit motivele de la care ar fi pornit întreg scandalul.

Acesta susțin că Leo de la Kuweit i-ar fi cerut bani pentru a-și plăti datoriile uriașe pe care le făcuse. Pentru a-l ajuta, Dan Bursuc susține că a încercat să îi facă puțină ordine prin viață, reorganizeze prioritățile și să îi taie din cheltuielile inutile, lucru care nu ar fi fost pe placul manelistului.

„El când a venit, cu un an în urmă, în octombrie, mi-a spus că are foarte multe datorii: «Nu mai am voie să cânt nicăieri, sunt dator vândut, mi-e frică să mai ies. Am venit la tine că tu ai cea mai mare notorietate și lângă tine pot să mai fac». (…) Fac public, gata, de azi înainte în grădina mea, Leo de la Kuweit. Plecăm în America în decembrie, câștigăm bani, el mai avea și alte datori pe care nu le declarase. Un mincinos. Ne apuca mai-iunie. «Băi băiatule, eu va trebui să-mi scot și eu din investițiile astea. Cum facem?».

Obrazul meu vizavi de promisiunile pe care le-am făcut. Eu când promit, la mine e lege. Eu n-am cum să fiu ca tine, că eu dacă eram ca tine, nu mai ajungeai să bați în poarta mea. Banii ăștia eu trebuie să îi dau oamenilor. Eu i-am așezat pe toți pe perioade. Dar totodată să-mi scad și din banii mei. Nu e normal să scap mai întâi de datorii? Și-i spun: «De ce nu aștepți tu să vină ianuarie, tragem linie, stai și tu anul ăsta și mănânci ce dă Dumnezeu, ca așa consider»”, a povestit Dan Bursuc, în emisiunea „Testul Poligraf”, de pe canalul de Youtube al lui Selly.

Nemulțumirile impresarului au culminat cu momentul în care Leo de la Kuweit ar fi început să încurce și să plece mai devreme de la evenimentele la care era invitat să cânte. Mai mult de atât, Dan Bursuc susține că paharul i s-a umplut atunci când i-a oferit manelistului o sumă extrem de mare pentru a-și plăti datoriile, însă din acești bani și-a cumpărat o mașină.

„Și începuse să-mi facă încurcături. L-am simțit și mi-a reproșat cineva că a plecat mai devreme (n.r. de la un eveniment). Căuta cârcote. Și l-am căutat: «Băi, ia vino încă puțin, de ce nu vrei să stai tu de vorbă cu mine?». Păi, băi omule, dacă ești dator, mai întâi nu trebuie să-ți plătești datoriile? A spus că nu are bani și am spus să-i mai dau 80 de mii de euro.

Știi ce a făcut el? Și-a luat mașină. Păi, ori mănânci, ori faci gură. Și am stat așa și m-am gândit, cât de nesimțit e omul ăsta! Ăsta nu mai merită să facă parte din viața mea. N-a meritat să stea lângă mine. N-are stea în frunte, îi place că e amărât. O cânta el frumos, nu-i iau cezarului ce e al cezarului. Are o voce frumoasă, dar nu are caracter. Păcat de el”, a mai spus impresarul.

Te-ar putea interesa: Ce studii are Dan Bursuc? A dezvăluit câte clase a terminat: ”Am prins gustul la nunți”