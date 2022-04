Ce visa Roxana Vancea să devină. O prietenă i-a dat planul peste cap

Roxana Vancea a dezvăluit meseria pe care și-a dorit-o încă din copilărie. Nu a vrut să ajungă asistentă TV, dar contextul a împins-o spre celebritate. Destinul său avea să se schimbe radical în primul an de facultate, din cauza unei prietene.

Roxana Vancea a început să fie cunoscută de întreaga țară din anul 2011, pe vremea când a concurat pentru titlul de „vecina” de la Neața cu Răzvan și Dani. Prezentatorii își căutau o nouă colegă, după plecarea Danielei Crudu, iar bruneta de la Târgul Jiu a reușit să obțină titlul.

Pe parcursul anilor, Roxana Vancea a câștigat tot mai multă notorietate, de când a avut o relație cu Mihai Bendeac. Cei doi au avut o legătură pentru mulți ani și bruneta încă este asociată cu numele actorului, chiar dacă s-a căsătorit cu Dragoș Paiu, antrenor personal. Roxana și Dragoș sunt împreună din 2019 și au și o fetită împreună.

Ce meserie își dorea Roxana Vancea. Se pregătea de meserie când a luat castingul pentru Antena 1

În cadrul unui interviu, Roxana Vancea a dezvăluit faptul că își dorea, încă din copilărie, să devină profesoară. Voia să predea educație fizică și sport, motiv pentru care era și studentă la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Târgul Jiu.

Când era în primul an de facultate, o prietenă a înscris-o pentru castingul de la Neața cu Răzvan și Dani. Roxana Vancea a spus că nici măcar nu se uita la emisiune în vremea aceea și că a tratat totul ca pe o glumă.

„Sincer, a început dintr-o glumă. Eram la cămin, în primul an de facultate cu prietena mea și la Neatza căutau vecină. Ea a intrat și m-a înscris la casting. Nu mă uitam la emisiune pe atunci. Când am ajuns la casting și m-au întrebat ce zodii sunt băieții, n-aveam habar. Am avut emoții, am zis o grămadă de tâmpenii din cauza emoțiilor și probabil au zis că-s amuzantă", a spus Roxana Vancea.