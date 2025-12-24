Tradiții și obiceiuri în Ajun de Crăciun. Ce nu ai voie să faci azi, 24 decembrie 2025

Ajunul Crăciunului este o zi foarte specială din punct de vedere spiritual, astfel că lucrurile pe care le facem astăzi sunt foarte importante și ne pot influența anul următor. Toate tradițiile și obiceiurile din Ajun le găsești în articol!

Vorbe din popor spun că ceea ce faci sau eviți să faci în această zi îți poate influența norocul și sănătatea pentru anul care urmează. Prin urmare, există o listă de obiceiuri de care majoritatea românilor țin cont.

Tradiții și obiceiuri în Ajun. Ce este interzis să faci

Tradiția ne spune că ziua de Ajun nu trebuie să fie destinată treburilor grele, iar spălatul rufelor, cusutul sau munca intensă vor aduce ghinion. Prin urmare, toate aceste activități trebuiau finalizate cu o zi înainte, iar ziua de 24 decembrie să fie una dedicată liniștii în familie și așteptării Crăciunului.

De asemenea, măturatul sau aruncatul gunoiului după lăsarea serii erau interzise, considerând că odată cu praful sau lucrurile aruncate, alungi norocul și sporul casei. Mai mult, se spune că nu este bine să dai nimic cu împrumut, precum ar fi bani sau obiecte, pentru că arunci belșugul din casă pentru anul care vine.

Această zi este una importantă pentru belșug și bani, astfel că există mai multe lucruri pe care oamenii nu ar trebui să le facă pentru a evita ghinionul pe plan financiar:

Nu te certa din cauza banilor

Nu face plăți importante

Nu număra bani

Nu te plânge că nu ai suficient

Nu împrumuta bani/obiecte

În ceea ce privește masa din Ajun, o tradiție era cea legată de faptul că nu era bine să mănânci înainte de venirea colindătorilor, iar refuzarea lor era considerată un mare păcat. De asemenea, în unele zone masa nu se strângea imediat după servire și se lăsa peste noapte, ca simbol al belșugului și ospitalității.

Ajunul trebuie să fie o zi a împăcării, a liniștii și timpului frumos alături de familie. Certurile, supărările și vorbele urâte sunt interzise, asta pentru că tradiția spune că acestea vor fi și în anul ce urmează.

