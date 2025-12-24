Cum reușește Iulia Vântur să aibă o siluetă de invidiat la 45 de ani! Ce bea în fiecare dimineață, pe stomacul gol

Iulia Vântur se bucură de o existență plină de strălucire în India, țara în care s-a stabilit de mai mulți ani. Partenera celebrului actor Salman Khan are parte de un succes notabil și apare constant în fața publicului cu un zâmbet radiant.

Vedeta este apreciată pentru talentul său muzical, dar și pentru felul în care reușește să își păstreze tinerețea și energia.

Cum îşi menţine Iulia Vântur silueta

Într-un interviu recent, artista a vorbit deschis despre obiceiurile care o ajută să aibă mereu apariții impecabile. Ea a subliniat importanța alimentației echilibrate și a ritualurilor zilnice, pe care le urmează cu consecvență.

Vedeta a explicat că diminețile ei încep cu un pahar de apă călduță în care stoarce zeamă de lămâie, urmat de un alt pahar cu semințe de chia sau oțet de mere diluat. La micul dejun consumă doar papaya, iar mesele de prânz și cină sunt moderate, fără excese.

Sfatul Iuliei Vântur pentru a fi mereu în formă

„Totul cu măsură, aceasta este rețeta pentru o dietă eficientă și pentru un stil de viață armonios. Eu nu intru neapărat în această categorie, pentru că nu dorm îndeajuns, sar mese, mănânc batoane cu fibre când sunt pe fugă (mai mereu), însă dimineața, pe stomacul gol, beau un pahar de apă călduță, cu o lămâie stoarsă, mai beau unul cu semințe de chia sau oțet de mere dizolvat în apă. Pentru micul dejun, doar papaya. Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara… moderat. Nu am fost niciodată o iubitoare de cărnuri, așa că fructele, legumele, brânzeturile, peștele fac parte din dieta mea zilnică. Cred că secretul este să te menții activ, implicat, pasionat de ceea ce faci”, a declarat Iulia Vântur.

Disciplina alimentară este completată de mișcare, un element esențial în viața artistei. Conform Click!, Iulia Vântur a mărturisit că sportul nu este doar o metodă de a arăta bine, ci și un mijloc de a-și menține energia și rezistența necesare pentru concertele pe care le susține.

„Da, trebuie să fac, altfel nu aș avea energie și rezistență pentru a susține concertele. Coregrafia din timpul cântatului cere o condiție fizică bună. Nu prea îmi permit să nu fac mișcare, îmi ies din ritm și ajung să obosesc foarte repede, pentru că îmi pierd antrenamentul. Au mai fost situații în care am fost bolnavă și nu am putut face antrenament, iar la concertele din perioada aceea mi s-a părut că-mi dau sufletul pe scenă, simțeam de parcă mi se epuizaseră bateriile”, a adăugat vedeta.

CITEŞTE ŞI: Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Corpul meu s-a obișnuit”

De ce Iulia Vântur și Salman Khan nu s-au căsătorit niciodată, deși se iubesc de peste 10 ani? „Este doar vina mea”