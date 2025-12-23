Acasă » Știri » Cum reușește Sanda Ladoși să aibă o siluetă de invidiat la 55 de ani! Care sunt secretele ei

Cum reușește Sanda Ladoși să aibă o siluetă de invidiat la 55 de ani! Care sunt secretele ei

De: Andreea Stăncescu 23/12/2025 | 21:08
Cum reușește Sanda Ladoși să aibă o siluetă de invidiat la 55 de ani! Care sunt secretele ei
Secretele Sandei Ladoși pentru o siluetă de vis / Sursa foto: Facebook - Sonia Trifan
La 55 de ani, multe persoane se luptă să-și mențină energia și silueta, însă Sanda Ladoși demonstrează că disciplina și stilul de viață echilibrat fac minuni. Cântăreața impresionează prin formele sale și vitalitatea de invidiat. Care sunt secretele ei?

Sanda Ladoși a fost, recent, model la o prezentare de modă. Cântăreața a defilat pe podium într-o rochie deosebită care i-a pus silueta în evidență, o dovadă a disciplinei și a atenției pe care le acordă stilului de viață.

Cântăreața spune că secretul formei sale constă în mersul regulat la sală, cel puțin de patru ori pe săptămână, și în efortul fizic constant, care menține trupul și organismul în echilibru.

Cum a apărut Sanda Ladoși la Bukarest Fashion Week / Sursa foto: Facebook

Sanda Ladoși îmbină alimentația sănătoasă cu sportul

Pe lângă sport, cântăreața are și un echilibru în alimentație. Își satisface uneori anumite pofte, dar evită excesele și se poate restricționa când este nevoie, de exemplu în perioadele de post. Totuși, ea recunoaște că sărbătorile sunt un moment în care se răsfață, fără a compromite stilul de viață sănătos.

Rezultatele vorbesc de la sine: dedicarea față de mișcare și alimentație îi asigură o formă fizică de invidiat și o vitalitate remarcabilă, chiar și la vârsta de 55 de ani.

„Secretul meu este mersul la sală măcar de patru ori pe săptămână. Ar trebui să mă duc mai mult, dar nu prea am timp. Consider că este de bun simț să facem mișcare. Mie una nu-mi ajunge doar o plimbare, eu trebuie să fac efort fizic, așa e învățat trupul meu. Dar și o plimbare mică, o bicicletă, contează orice tip de mișcare, de la o vârstă. Am făcut o pauză și am simțit! Mă bucur însă că, de trei luni, merg constant la sală și iată că se văd rezultatele. Așa țin în echilibru organismul.

Îmi mai satisfac și anumite pofte culinare uneori, dar am momente când mă restricționez. Acum de exemplu am ținut post, dar de Crăciun intenționez să mănânc de toate. Nu fac totuși excese”, a povestit Sanda Ladoși pentru Click.ro.

