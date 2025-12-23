Este sau nu sănătos să consumăm slănină la masa de Crăciun? Nutriționista Mihaela Bilic ne lămurește: „Iată o analiză concretă”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic readuce în discuție, înaintea sărbătorilor de iarnă, un aliment tradițional românesc adesea privit cu suspiciune: slănina. Într-un context în care mesele festive sunt asociate frecvent cu excese alimentare și vinovăție, specialistul propune o perspectivă mai echilibrată și mai puțin rigidă asupra alimentației, pledând pentru moderație și înțelegerea reală a valorii nutritive a produselor consumate.

Mesajul medicului nu este unul care încurajează excesele, ci mai degrabă echilibrul și reconectarea cu tradițiile alimentare, fără frică nejustificată. În sezonul rece, organismul are nevoie de energie, iar grăsimile naturale pot juca un rol important, atât timp cât sunt consumate responsabil și în cantități adecvate.

Ce spune Mihaela Bilic despre slănina de porc

Contrar percepției larg răspândite conform căreia slănina ar fi un pericol major pentru sănătate, Mihaela Bilic explică faptul că acest aliment, în special cel provenit de la porcul Mangalița, are un profil de grăsimi mult mai favorabil decât se crede.

Analiza compoziției arată că slănina conține un procent semnificativ de grăsimi mono- și polinesaturate, adică exact acele grăsimi considerate benefice pentru organism, similare celor regăsite în uleiul de măsline sau în peștele gras, precum somonul. Din acest motiv, slănina de calitate nu ar trebui demonizată, ci integrată cu măsură într-o alimentație variată.

„Somonul cu picioare e… porcul de Mangaliţa. Iată o analiză concretă a conţinutului de acizi graşi din slănina acestui animal. Puteţi vedea cu surprindere că procentul de grăsimi mono- şi poli-nesaturate depăşeşte cu mult pe cel al grăsimilor saturate. Mai aproape de uleiul de măsline şi de somon, slănina de porc e o sursă de grăsime sănătoasă. Şi de sezon”, a transmis medicul Mihaela Bilic, pe pagina de Facebook.

Pe lângă clarificările legate de slănină, Mihaela Bilic oferă și o serie de recomandări practice pentru perioada sărbătorilor, când mesele bogate și tentațiile culinare sunt omniprezente. Ea atrage atenția asupra tendinței generale de a mânca prea mult, determinată de dorința de a gusta din toate preparatele. În acest context, specialistul subliniază importanța pregătirii organismului pentru mesele copioase.

