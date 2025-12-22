Acasă » Știri » Câte calorii au 100 de grame de șorici, de fapt. Mihaela Bilic îl recomandă: ”E o sursă concentrată de colagen”

Câte calorii au 100 de grame de șorici, de fapt. Mihaela Bilic îl recomandă: ”E o sursă concentrată de colagen”

De: Andreea Stăncescu 22/12/2025 | 17:50
Câte calorii au 100 de grame de șorici, de fapt. Mihaela Bilic îl recomandă: ”E o sursă concentrată de colagen”
Ce spune Mihaela Bilic despre șorici / Sursa foto: Facebook
Un aliment tradițional nelipsit de pe mesele românilor în sezonul rece revine în atenție, de această dată cu recomandarea unui specialist. Medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că șoriciul nu este doar gustos, ci și benefic pentru sănătate, dacă este consumat corect și cu moderație.

Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aliment tradițional adesea subestimat, mai exact șoriciul. Potrivit acesteia, pielea de porc, pregătită corect, este o sursă valoroasă de colagen, ușor asimilat de organism și benefic pentru sănătatea pielii, articulațiilor și țesuturilor. Cu un conținut redus de grăsimi și un aport important de proteine, șoriciul poate fi integrat fără probleme în alimentație, inclusiv în diete proteice sau ketogenice.

Nutriționista subliniază că acest aperitiv de sezon nu doar completează perfect preparatele tradiționale de iarnă, precum piftia, toba sau lebărul, ci poate fi consumat și ca gustare, fără riscul de a afecta silueta. Având un aport caloric moderat, șoriciul demonstrează că mâncarea tradițională poate fi, în același timp, gustoasă și sănătoasă, atunci când este consumată cu măsură.

„Aperitivul de sezon de care trebuie profitat? Șoriciul! Da, e pielea porcului care se pârlește și se curăță bine de grăsime, se dă cu sare și se taie în șuvițe subțiri! Da, e o sursă concentrată de colagen perfect compatibil cu organismul uman! Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă, se potrivește în dietele proteice sau ketogenice, are sub 10% grăsime și 20% proteine, adică colagen. Dă consistență tuturor preparatelor tradiționale din porc, de la tobă și lebăr, până la piftie. Cu numai 160 cal./100 g, e o gustare de iarnă potrivită și pentru siluetă, și pentru sănătate!”, este mesajul transmis de Mihaela Bilic.

Sursa foto: Social media

Medicul nutriționist pune în valoare tradițiile culinare românești de iarnă și explică de ce preparatele din porc pot fi savurate fără vinovăție. Ea subliniază rolul esențial al focului în obținerea gustului autentic și amintește că șoriciul copt, consumat mai ales în preajma Crăciunului, nu este doar o delicatesă de sezon, ci și un aliment cu beneficii reale pentru sănătate, datorită conținutului ridicat de colagen ușor asimilabil.

„Prepararea produselor din carne de porc este o artă, iar focul un element esențial, care trebuie stăpânit și pus în slujba omului. Mâncarea noastră n-ar avea același gust fără foc, iar șoriciul copt este o delicatesă pe care doar în preajma Crăciunului o poți savura. Și merită știut că nu îngrașă, ci este o sursă de colagen de cea mai înaltă calitate, extrem de eficient pentru organism. Pomana porcului este, cu siguranță, cea mai gustoasă introducere în atmosfera sărbătorilor de iarnă!”, a transmis Mihaela Bilic.

