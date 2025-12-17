Acasă » Știri » Cele 4 alimente cu efect prebiotic, care fac minuni pentru organism, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”

Cele 4 alimente cu efect prebiotic, care fac minuni pentru organism, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”

Cele 4 alimente cu efect prebiotic, care fac minuni pentru organism, potrivit dr. Mihaela Bilic: Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă
Cele 4 alimente cu efect prebiotic/foto: Facebook

Tot mai multe cercetări din domeniul nutriției confirmă rolul esențial pe care microbiota intestinală îl are asupra sănătății generale, de la digestie și imunitate până la metabolism și controlul greutății. Iată ce spune dr. Mihaela Bilic!

În acest context, alimentele cu efect prebiotic au devenit un subiect de interes major, deoarece ele reprezintă „hrana” bacteriilor benefice din intestin. Printre cele mai eficiente surse naturale de prebiotice se află alimentele bogate în amidon rezistent, o formă specială de glucide care nu este digerată în intestinul subțire, ci ajunge intactă în colon, unde susține dezvoltarea bifidobacteriilor și lactobacililor.

Cele 4 alimente cu efect prebiotic

Amidonul rezistent se comportă diferit față de amidonul obișnuit. În loc să fie transformat rapid în glucoză și absorbit în sânge, el scapă digestiei și acționează asemănător fibrelor alimentare. Acest mecanism explică de ce alimentele care îl conțin nu au un impact major asupra glicemiei și nu favorizează creșterea în greutate, deși sunt percepute adesea ca fiind bogate în carbohidrați.

Una dintre cele mai cunoscute surse de amidon rezistent este banana verde. Atunci când banana este necoptă, conținutul de amidon rezistent este ridicat, iar pe măsură ce fructul se coace, acesta se transformă treptat în zaharuri simple. De aceea, bananele verzi sau ușor necoapte sunt considerate mai benefice pentru microbiotă decât cele foarte dulci.

O categorie surprinzătoare de alimente cu efect prebiotic este reprezentată de preparatele pe bază de cartofi, paste făinoase și orez, cu o condiție esențială: acestea trebuie să fie fierte și apoi răcite. Procesul de răcire determină recristalizarea amidonului, transformându-l într-o formă rezistentă la digestie. Astfel, cartofii fierți consumați sub formă de salată, pastele reci din salatele de vară sau orezul utilizat la preparate precum sushi devin aliați ai sănătății intestinale.

Cele 4 alimente cu efect prebiotic/foto: Facebook

„Ce legătură este între salata orientală, Sushi, banane și salata de paste făinoase? Amidonul rezistent!

Ca să hrănim bifidobacteriile și lactobacilii ce alcătuiesc microbiota intestinală trebuie să consumăm alimente prebiotice, adică amidon rezistent.
Unde îl găsim? În bananele verzi, dar și în cartofi, paste făinoase și orez care, după ce au fost fierte, sunt lăsate să se răcească. Prin răcire amidonul se recristalizează și se transformă într-o substanță rezistentă la digestie- deci salata orientală, orezul de la Sushi și salata de paste făinoase conțin amidon rezistent, care nu se absoarbe și nu îngrașă, ci ajunge în intestinul gros și hrănește coloniile de bacterii benefice.
Amidon rezistent găsim și în salata de boeuf, marea vedetă a sărbătorilor de iarnă… perfectă ca prebiotic datorită cartofilor fierți, cu efect probiotic datorită castraveților murați în saramură, dar cu risc pentru siluetă din cauză de multă maioneză”, a transmis dr. Mihaela Bilic!.

Legătura dintre salata orientală, sushi, banane și salata de paste constă tocmai în acest tip de amidon. Deși par alimente foarte diferite, ele au în comun capacitatea de a furniza prebiotice naturale atunci când sunt consumate în forma potrivită. Salata orientală, de exemplu, este un preparat simplu pe bază de cartofi fierți și răciți, ceapă și legume, care poate susține echilibrul florei intestinale. În mod similar, orezul folosit la sushi, după fierbere și răcire, conține amidon rezistent, ceea ce explică de ce acest preparat este considerat mai ușor de digerat decât alte mâncăruri pe bază de orez.

