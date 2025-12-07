Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai mult colagen marin”

Consumul de pește în România rămâne la cote scăzute, deși nutriționiștii avertizează asupra beneficiilor sale pentru sănătate. Printre factorii care descurajează românii se numără prețul ridicat al fileurilor de pește, care sunt adesea considerate principala opțiune pentru mesele sănătoase. Cu toate acestea, Mihaela Bilic recomandă o abordare diferită: folosirea segmentelor mai puțin vizibile sau mai puțin apreciate ale peștelui, cum ar fi capetele, burțile și înotătoarele.

Analizele recente arată că aceste părți secundare ale peștelui pot fi mult mai bogate în nutrienți esențiali decât fileurile tradiționale. De exemplu, calciul poate fi de până la 20 de ori mai concentrat, colagenul marin de cinci ori mai ridicat, fierul de două ori mai abundent, iar zincul poate atinge de zece ori nivelul prezent în fileuri, la aceeași cantitate de 100 de grame de produs.

Ce pește recomandă Mihaela Bilic

Motivul principal pentru această diferență constă în prezența oaselor și cartilajului, care contribuie semnificativ la aportul de calciu și vitamina D. În plus, aceste segmente conțin cantități apreciabile de acizi grași omega-3, nutrienți esențiali pentru sănătatea cardiovasculară și cerebrală.

Pentru românii care caută alternative mai accesibile la somon, conservele de sardine în sos tomat reprezintă o opțiune nutritivă excelentă. Sardinele sunt pești sălbatici care se hrănesc cu alge, ceea ce le conferă un conținut ridicat de acizi grași omega-3. Spre deosebire de alte specii de pește, sardinele nu provin din acvacultură și nu prezintă un risc semnificativ de contaminare cu mercur, ceea ce le face o alegere sigură și sănătoasă pentru consumul frecvent.

Conservarea sardinelor în sos tomat aduce avantaje suplimentare. Procesul termic le face ușor de digerat, iar peștele poate fi consumat integral, inclusiv cu oasele, oferind un aport semnificativ de calciu și fier. Sosul tomat, datorită acidității sale, contribuie la o absorbție mai bună a fierului și reduce aportul caloric comparativ cu varianta conservată în ulei. Astfel, aceste conserve devin o soluție practică și nutritivă pentru persoanele care doresc să își completeze dieta cu proteine și minerale esențiale, fără a depăși bugetul.

„Peștele mai puțin nobil e mai bogat în nutrienți. Conform analizei, produsele din pește preparate cu ingrediente secundare pot conține de până la 20 ori mai mult calciu, de 5 ori mai mult colagen marin, de 2 ori mai mult fier și de 10 ori mai mult zinc la 100g, comparativ cu produsele din file. Studiul a constatat, de asemenea, niveluri ridicate de vitamina D și acizi grași omega-3 în aceste bucăți secundare. Concentrațiile mai mari de nutrienți se datorează prezenței crescute a oaselor și cartilajului în materiile prime, care îmbunătățesc conținutul de calciu și vitamina D”, a ttransmis Mihaela Bilic.

