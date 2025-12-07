Acasă » Știri » Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai mult colagen marin”

Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai mult colagen marin”

De: Anca Chihaie 07/12/2025 | 19:09
Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai mult colagen marin”
Ce pește recomandă Mihaela Bilic/ Foto: Arhivă Cancan

Consumul de pește în România rămâne la cote scăzute, deși nutriționiștii avertizează asupra beneficiilor sale pentru sănătate. Printre factorii care descurajează românii se numără prețul ridicat al fileurilor de pește, care sunt adesea considerate principala opțiune pentru mesele sănătoase. Cu toate acestea,  Mihaela Bilic recomandă o abordare diferită: folosirea segmentelor mai puțin vizibile sau mai puțin apreciate ale peștelui, cum ar fi capetele, burțile și înotătoarele.

Analizele recente arată că aceste părți secundare ale peștelui pot fi mult mai bogate în nutrienți esențiali decât fileurile tradiționale. De exemplu, calciul poate fi de până la 20 de ori mai concentrat, colagenul marin de cinci ori mai ridicat, fierul de două ori mai abundent, iar zincul poate atinge de zece ori nivelul prezent în fileuri, la aceeași cantitate de 100 de grame de produs.

Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Ce pește recomandă Mihaela Bilic

Motivul principal pentru această diferență constă în prezența oaselor și cartilajului, care contribuie semnificativ la aportul de calciu și vitamina D. În plus, aceste segmente conțin cantități apreciabile de acizi grași omega-3, nutrienți esențiali pentru sănătatea cardiovasculară și cerebrală.

Pentru românii care caută alternative mai accesibile la somon, conservele de sardine în sos tomat reprezintă o opțiune nutritivă excelentă. Sardinele sunt pești sălbatici care se hrănesc cu alge, ceea ce le conferă un conținut ridicat de acizi grași omega-3. Spre deosebire de alte specii de pește, sardinele nu provin din acvacultură și nu prezintă un risc semnificativ de contaminare cu mercur, ceea ce le face o alegere sigură și sănătoasă pentru consumul frecvent.

Conservarea sardinelor în sos tomat aduce avantaje suplimentare. Procesul termic le face ușor de digerat, iar peștele poate fi consumat integral, inclusiv cu oasele, oferind un aport semnificativ de calciu și fier. Sosul tomat, datorită acidității sale, contribuie la o absorbție mai bună a fierului și reduce aportul caloric comparativ cu varianta conservată în ulei. Astfel, aceste conserve devin o soluție practică și nutritivă pentru persoanele care doresc să își completeze dieta cu proteine și minerale esențiale, fără a depăși bugetul.

„Peștele mai puțin nobil e mai bogat în nutrienți. Conform analizei, produsele din pește preparate cu ingrediente secundare pot conține de până la 20 ori mai mult calciu, de 5 ori mai mult colagen marin, de 2 ori mai mult fier și de 10 ori mai mult zinc la 100g, comparativ cu produsele din file.

Studiul a constatat, de asemenea, niveluri ridicate de vitamina D și acizi grași omega-3 în aceste bucăți secundare. Concentrațiile mai mari de nutrienți se datorează prezenței crescute a oaselor și cartilajului în materiile prime, care îmbunătățesc conținutul de calciu și vitamina D”, a ttransmis Mihaela Bilic.

Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Dă stare de bine în creier”

Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: „Consumul trebuie să fie făcut conștient”

Tags:
Iți recomandăm
O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea
Știri
O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță
Știri
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de turiști, cu hoteluri de la 35 de euro pe noapte
Mediafax
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de...
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
Gandul.ro
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de...
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia...
Alegeri Primăria București 2025. Prezența crește pe seară. Director INSCOP: Va câștiga cine a făcut ceva treabă în București / Cum arată situația în prezent
Mediafax
Alegeri Primăria București 2025. Prezența crește pe seară. Director INSCOP: Va câștiga cine...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
Digi 24
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din...
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
Gandul.ro
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea
O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea
România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit ...
România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit internațional din 2018
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă în supermarketurile din România: ”Ce e în ...
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă în supermarketurile din România: ”Ce e în neregulă cu țara asta?!”
Live text alegeri locale 2025. Prezența la vot se apropie de cea din 2024
Live text alegeri locale 2025. Prezența la vot se apropie de cea din 2024
Lando Norris, campion mondial în Formula 1! Ultima etapă a sezonului 2025 a fost spectaculoasă
Lando Norris, campion mondial în Formula 1! Ultima etapă a sezonului 2025 a fost spectaculoasă
Vezi toate știrile
×