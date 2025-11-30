Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland sau LIDL

Nu mai este un secret pentru nimeni că alimentația joacă un rol foarte important în felul în care ne se simțim. Există numeroase alimente care au proprietăți senzaționale și care ne ajută să fim mai sănătoși. Printre acestea se numără și un tip de pește. Face minuni în corp și are un preț accesibil. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland sau LIDL, iar Mihaela Bilic îl recomandă tuturor.

Pentru un stil de viață sănătos și o alimentație adecvată nu este nevoie de prea mulți bani. Există alternative sănătoase, dar și ieftine. Din această categorie fac parte sardinele. Acest tip de pește are numeroase beneficii pentru organism și costă numai 5 lei.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă consumul de sardine, căci acest pește este bogat în calciu și omega-3.

„Conserva de sardine, omega-3 și calciu la un loc. Nu cred că mai e nevoie să ridic în slăvi efectele benefice ale acizilor grași omega-3: scad inflamația, reduc trigliceridele și ateroscleroza, fluidifică sângele și susțin activitatea cerebrală. Și dacă somonul sau tonul nu sunt atât de accesibili ca preț, macroul, heringul, sprotul sau sardina sunt la îndemâna oricui. Nu e nevoie ca peștele sa fie proaspăt, varianta congelată sau in conserva e la fel de sănătoasă”, spune Mihaela Bilic.

Beneficiile pe care sardinele le au asupra organismului

De asemenea, Mihaela Bilic a mai explicat și care sunt beneficiile pe care sardinele le au asupra organismului. Acest tip de pește este unul fără risc de contaminare cu metale grele, așa cum se întâmplă la peștii mari, și face minuni pentru organism.

„Vreau să laud în mod special sardina, un peste mic care se hrănește cu alge și plancton, fără risc de contaminare cu metale grele așa cum se întâmplă la peștii mari. Varianta în conservă, pentru că e mâncată cu tot cu oase, are și avantajul de a fi o sursă excelență de calciu. Acest calciu are o bio-eficientă ridicată, fiind absorbit și utilizat foarte bine în organism. Iar dacă alegeți conservă în sos tomat, mai “primiți” un bonus: fierul, care se absoarbe la cote mari din cauza mediului acid asigurat de roșii”, a mai explicat nutriționistul.

