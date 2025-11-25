Acasă » Știri » Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: „Consumul trebuie să fie făcut conștient”

Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: „Consumul trebuie să fie făcut conștient”

De: Mirela Loșniță 25/11/2025 | 23:36
Ce gustări vinovate pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: Consumul trebuie să fie făcut conștient
Mihaela Bilic / Foto: Facebook

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști din România. Aceasta oferă aproape zilnic oamenilor sfaturi și informații despre sănătate și alimentație. Recent, a explicat cum ne putem satisface anumite pofte culinare și ce trebuie să avem în vedere pentru a nu acumula kilograme în plus.

Pentru cei care se află în plin proces de slăbire sau care au adoptat un stil de viață sănătos, Mihaela Bilic oferă câteva sfaturi despre cum ne putem răsfăța fără să ne simțim vinovați. Ce alimente putem consuma atunci când apar poftele bogate în calorii – vedeți în articol!

Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă

Mihaela Bilic a dezvăluit în mediul online faptul că gustarea de răsfăț trebuie aleasă în funcție de poftele noastre, iar plating-ul este foarte important. De asemenea, trebuie să acordăm mare atenție la micile detalii și să savurăm fiecare înghițitură de mâncare.

„Care sunt condițiile în care o gustare banală se poate transforma într-un «răsfăț»? Consumul trebuie să fie făcut conștient, cu toată atenția în farfurie — puneți preț pe detalii și folosiți orice amănunt care poate crea plăcere: boluri colorate, pahare elegante, o măsuță decorată, o atmosferă relaxată… Degustați produsele bucurându-vă de fiecare înghițitură.

Alegeți un moment al zilei în afara meselor principale; poate fi ceaiul de la ora 5 sau, și mai bine, «after Eight», adică seara, după ce treaba s-a terminat, sarcinile au fost îndeplinite și toți cei din casă s-au liniștit — să fie un moment de plăcere doar pentru voi”, a transmis de Mihaela Bilic.

Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de 130.000 de euro
Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

De asemenea, produsele de „răsfăț” sunt cele interzise în dietă deoarece sunt bogate în calorii, iar Mihaela Bilic atrage însă atenția asupra unui aspect foarte important: răsfățul trebuie să fie excepție, nu un obicei.

„Produsele de «răsfăț» fac obligatoriu parte din lista celor care v-au fost interzise în toate dietele și, foarte important, trebuie să fie pe gustul vostru, să vă placă — indiferent câtă grăsime sau zahăr conțin. Nu există moment de răsfăț cu iaurt degresat, biscuiți dietetici, morcovi sau castraveți.
Tot ce e bun și nedietetic este răsfăț! Este o excepție, nu un obicei. Și nu este interzis, dacă îl transformați într-un moment de plăcere savurat și asumat”, a mai spus medicul nutriționist.

Pericolul ascuns din sucurile de fructe! Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă: „Are efect identic cu un pahar de…”

SINGURA băutură benefică pentru creier care ajută și la slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Miracol pe pământ!”

Tags:
Iți recomandăm
Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului din Iași
Știri
Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului din…
Nu e banc! Cât costă o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Craiova
Știri
Nu e banc! Cât costă o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Craiova
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Ce a pățit o româncă care s-a îndrăgostit de un italian în pandemie. Femeia s-a mutat în casa lui și a mamei sale, ce s-a întâmplat după
Gandul.ro
Ce a pățit o româncă care s-a îndrăgostit de un italian în pandemie....
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
Adevarul
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul...
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în Dorobanți. Statul nu e interesat
Digi 24
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Ce a pățit o româncă care s-a îndrăgostit de un italian în pandemie. Femeia s-a mutat în casa lui și a mamei sale, ce s-a întâmplat după
Gandul.ro
Ce a pățit o româncă care s-a îndrăgostit de un italian în pandemie. Femeia s-a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Life hack: Cum să treci „neobservat”! Mogulul calapoadelor „curăță pistoanele” ...
Life hack: Cum să treci „neobservat”! Mogulul calapoadelor „curăță pistoanele” de la Ferrari Portofino în față la Casa di David
Câștigătorul Survivor, lăsat pe seen în real life! Alex Delea și bruneta, dispută „conjugală”
Câștigătorul Survivor, lăsat pe seen în real life! Alex Delea și bruneta, dispută „conjugală”
Lăsat „dezlegat” de sexy-deputată, tot a fost băiat cuminte! Soțul Marei Mareș l-a luat ...
Lăsat „dezlegat” de sexy-deputată, tot a fost băiat cuminte! Soțul Marei Mareș l-a luat în brațe doar pe Adi Nartea
După ce a sedus la Insula Iubirii, s-a făcut băiat de casă! Ispita masculină, „domesticit” ...
După ce a sedus la Insula Iubirii, s-a făcut băiat de casă! Ispita masculină, „domesticit” de o blondă
Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului ...
Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului din Iași
Nu e banc! Cât costă o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Craiova
Nu e banc! Cât costă o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Craiova
Vezi toate știrile
×