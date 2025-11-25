Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: „Consumul trebuie să fie făcut conștient”

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști din România. Aceasta oferă aproape zilnic oamenilor sfaturi și informații despre sănătate și alimentație. Recent, a explicat cum ne putem satisface anumite pofte culinare și ce trebuie să avem în vedere pentru a nu acumula kilograme în plus.

Pentru cei care se află în plin proces de slăbire sau care au adoptat un stil de viață sănătos, Mihaela Bilic oferă câteva sfaturi despre cum ne putem răsfăța fără să ne simțim vinovați. Ce alimente putem consuma atunci când apar poftele bogate în calorii – vedeți în articol!

Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă

Mihaela Bilic a dezvăluit în mediul online faptul că gustarea de răsfăț trebuie aleasă în funcție de poftele noastre, iar plating-ul este foarte important. De asemenea, trebuie să acordăm mare atenție la micile detalii și să savurăm fiecare înghițitură de mâncare.

„Care sunt condițiile în care o gustare banală se poate transforma într-un «răsfăț»? Consumul trebuie să fie făcut conștient, cu toată atenția în farfurie — puneți preț pe detalii și folosiți orice amănunt care poate crea plăcere: boluri colorate, pahare elegante, o măsuță decorată, o atmosferă relaxată… Degustați produsele bucurându-vă de fiecare înghițitură. Alegeți un moment al zilei în afara meselor principale; poate fi ceaiul de la ora 5 sau, și mai bine, «after Eight», adică seara, după ce treaba s-a terminat, sarcinile au fost îndeplinite și toți cei din casă s-au liniștit — să fie un moment de plăcere doar pentru voi”, a transmis de Mihaela Bilic.

De asemenea, produsele de „răsfăț” sunt cele interzise în dietă deoarece sunt bogate în calorii, iar Mihaela Bilic atrage însă atenția asupra unui aspect foarte important: răsfățul trebuie să fie excepție, nu un obicei.

„Produsele de «răsfăț» fac obligatoriu parte din lista celor care v-au fost interzise în toate dietele și, foarte important, trebuie să fie pe gustul vostru, să vă placă — indiferent câtă grăsime sau zahăr conțin. Nu există moment de răsfăț cu iaurt degresat, biscuiți dietetici, morcovi sau castraveți.

Tot ce e bun și nedietetic este răsfăț! Este o excepție, nu un obicei. Și nu este interzis, dacă îl transformați într-un moment de plăcere savurat și asumat”, a mai spus medicul nutriționist.

