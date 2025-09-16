Pericolul ascuns din sucurile de fructe! Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă: „Are efect identic cu un pahar de...”

Fructele sunt considerate de mulți un aliat de nădejde al sănătății, iar sucul de fructe un adevărat elixir natural. Totuși, nutriționista Mihaela Bilic avertizează că realitatea este mult mai complexă. Chiar dacă recomandă consumul fructelor de sezon, aceasta atrage atenția că „prea mult bine” poate dăuna. Iar sucul de fructe, departe de a fi inofensiv, ascunde riscuri nebănuite pentru organism.

Odată cu venirea toamnei, Mihaela Bilic a reamintit cât de important este să alegem fructele de sezon, dar și să fim atenți la cantitate și formă de consum. Deși fructele sunt sănătoase, specialista insistă că, la fel ca în orice, moderația este cheia. Un măr, câteva prune sau o felie de pepene sunt alegeri excelente, dar transformarea lor în sucuri concentrate schimbă complet efectele asupra corpului.

„Pepeni, struguri, prune, mere… este sezonul fructelor, momentul în care facem magiun, dulceață și compot pentru iarnă. E adevărat, fructele fac parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă nu trebuie să uităm că sunt un desert! Fructele conțin minerale și vitamine, fibre, apă și fructoză, un zahăr natural. Fructoza nu crește glicemia și are tot 4 cal/g ca și glucoza/zahărul. Însă prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sânge și face grăsime pe abdomen. Fructoza are un indice glicemic scăzut – 20 în comparație cu 100, cât are zahărul. Din acest motiv fructoza nu dă sațietate, putem mânca fructe până ne plesnește burta fără să ne simțim sătui. Deși fructele sunt percepute a fi sănătoase și naturale, asta nu înseamnă că e bine să le consumăm în exces. Un aport mai mare de 50g fructoză/zi duce la creșterea trigliceridelor în sânge și provoacă apariția unor depozite de grăsime în ficat, adică steatoză hepatică”, a explicat Mihaela Bilic.

Pericolul ascuns din sucurile de fructe

Cea mai serioasă avertizare a Mihaelei Bilic vizează însă sucurile de fructe. Deși mulți le consideră sănătoase, specialista spune că acestea concentrează o cantitate mult prea mare de fructoză într-un singur pahar și ajung să fie dăunătoare.

„De unde provine fructoza în alimentație? O găsim în miere și fructe, sub formă de moleculă liberă (monozaharid), sau în zahăr, unde este asociată cu glucoza și formează un dizaharid. Pentru o alimentație sănătoasă trebuie să reducem consumul de zahăr și să mâncăm fructele în formă naturală, cu tot cu pulpă, nu transformate în suc. Un pahar de fresh concentrează fructoza din 3-4 fructe și depășește capacitatea ficatului de a-l metaboliza, are efect identic cu un pahar de bere”, a mai spus nutriționista.

Mesajul Mihaelei Bilic este clar: fructele sunt prietenele noastre doar atunci când sunt consumate ca atare, în cantități echilibrate. În schimb, sucurile, fie ele naturale sau fresh-uri, pot deveni rapid dușmani ascunși, cu efecte similare băuturilor alcoolice asupra ficatului.

