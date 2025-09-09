Trucul simplu prin care alungi tânțarii, potrivit dr. Mihaela Bilic: ”Încercați cu toată nădejdea!”

Mihaela Bilic este cea mai cunoscută nutriționistă din România. Este extrem de apreciată și respectată datorită sfaturilor utile cu care vine mereu în fața oamenilor. În vârstă de 54 de ani, Mihaela Bilic iubește foarte mult natura și petrece destul de mult timp în aer liber, în grădina casei sale de la munte.

Nutriționista își ține tot timpul la curent urmăritorii din mediul online și le oferă sfaturi prețioase legate de sănătate, alimentație, dar și de viață. Vedeta a recunoscut că iubește extrem de mult să respire aerul curat de munte, dar că se confruntă destul de des cu țânțarii, care i-au deranjat momentele de odihnă, așadar a trebuit să găsească câteva metode prin care să îi alunge.

Trucul simplu prin care Mihaela Bilic alungă țânțarii

Vedeta a mărturisit într-un filmuleț în mediul online, că a descoperit un truc ingenios, iar ingredientul esențial este cafeaua, care funcționează chiar și în aer liber. Nutriționista le-a recomandat oamenilor care vor să scape de țânțari să pună 2-3 linguri de cafea măcinată și să aprindă un băț de chibrit. Fumul acționează imediat și este capabil să alunge imediat aceste insecte.

„Dacă e un lucru care m-a necăjit în vara aceasta, ei bine, sunt țânțarii. Niște bestii afurisite, agresiv, mici și pișcă de numa’… Și ce credeți că remediu am descoperit? Vi-l recomand și vouă, încercați cu toată nădejdea – cafeaua! Nu băută, bineînțeles, ci arsă. Două-trei linguriță de cafea, de care vreți voi, râșnită, puse la ars. De fapt, arde mocnit așa, este incredibil, ce bine alungă țânțarii și culmea, mai lasă și un miros plăcut în aer. Deci uitați-vă trebuie să o aprindeți, ea nu arde cu flacără, ci începe să se încingă așa și scoate un fum… Fumul acesta alb este Dumnezeu pentru țânțari, ne scapă de țânțari. Mai aprind unul pentru mai multă siguranță. Deci, da, dragii mei, cafeaua este bună nu doar la slăbit, nu doar că ne trezește, ne facem mai deștepți, mișcă intestinul și ne scapă de constipație, ei bine, cafeaua ne scapă și de țânțari. Puneți așa la fumegat niște cafeluță râșnită și veți vedea ce bine miroase. Chiar și în aer liber este eficientă…”, a spus nutriționista.

Citește și: Virusul care face din nou victime în România! 17 persoane s-au îmbolnăvit în ultima perioadă