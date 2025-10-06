„Gata cu dietele!” Mihaela Bilic a făcut anunțul: noul trend la care oamenii apelează pentru a slăbi

Trendurile în materie de slăbire se schimbă des, iar dietele restrictive care erau populare în trecut, încep să piardă teren. Tot mai mulți consumatori caută soluții care să le ofere rezultate rapide fără să elimine alimentele pe care le iubesc. Nutriționistul Mihaela Bilic explică de ce anumite diete nu sunt eficiente și pot avea rezultate la care nu te așteptai.

Dieta ketogenică a fost un trend major încă de la mijlocul anilor ’90. Dieta săracă în carbohidrați și bogată în grăsimi a câștigat milioane de adepți, printre care vedete precum Halle Berry, Kourtney și Kim Kardashian sau Gwyneth Paltrow. În același timp, a impulsionat piața cărnii, peștelui, ouălor și lactatelor grase.

Interesul pentru dietele restrictive, inclusiv keto, a început să scadă încă de la începutul anului 2024. Mențiunile despre dieta keto pe rețelele sociale au scăzut cu aproape 20%, meniurile restaurantelor care conțineau preparate keto au scăzut cu peste 12%, iar rețetele casnice etichetate drept keto au înregistrat, de asemenea, un declin. Motivul este unul simplu și anume restricțiile drastice și interdicțiile alimentare devin frustrante pentru cei care vor să slăbească..

„Cunoscută sub numele de keto, este o dietă săracă în carbohidrați, bogată în grăsimi și moderată în proteine, care schimbă metabolismul de la utilizarea glucozei ca principală sursă de combustibil, la arderea grăsimilor și producerea de cetone pentru energie. Ce sunt cetonele? Sunt produși de metabolism care rezultă din descompunerea grăsimilor în ficat. Corpul folosește cetonele pentru energie în timpul postului, al efortului fizic intens și prelungit sau atunci când nu are acces la carbohidrați. De ce s-au săturat consumatorii de diete restrictive? Pentru că degeaba mănânci carne roșie și ciocolată neagră, dacă sunt interzise grupuri întregi de alimente precum carbohidrații din cereale, fructe, leguminoase și legume cu amidon”a scris Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

Mihaela Bilic nu este de acord cu dietele

Consumatorii caută o alimentație diversificată, care să sprijine microbiomul intestinal și să permită o viață socială normală, fără să aibă frustrări. În acest context, medicamentele GLP-1 câștigă teren rapid. Aceste tratamente care au fost dezvoltate inițial pentru diabetul de tip 2, reglează apetitul și metabolismul, contribuind la pierderea în greutate fără diete drastice. Popularitatea lor a crescut cu peste 180% pe rețelele sociale în 2024, depășind toate tendințele dietetice tradiționale.

„Declinul dietelor este invers proporțional cu creșterea stratosferică a utilizării de medicamente GLP-1. Mulți consumatori consideră că aceste medicamente ca o cale mai simplă și mai puțin restrictivă pentru pierderea în greutate.

Trendul pe rețelele sociale în jurul medicamentelor GLP-1 a crescut cu 182% față de anul precedent, depășind majoritatea cuvintelor cheie legate de dietă în conținutul alimentar până la sfârșitul anului 2024.

Ce sunt medicamentele GLP-1 și cum funcționează?

GLP-1 sau peptida-1 asemănătoare glucagonului, este o formă de medicament dezvoltată inițial pentru tratarea diabetului de tip 2. Scopul său este de a imita acțiunea hormonului GLP-1, care este eliberat în mod natural în stomac atunci când se consumă alimente.

Medicamentele GLP-1 funcționează prin activarea receptorului GLP-1 din organism. Acestea încetinesc golirea gastrică, inhibă eliberarea de glucagon și stimulează producția de insulină. Această golire gastrică încetinită ajută pacientul să se simtă sătul pentru mai mult timp, aportul alimentar va fi redus, reducând astfel aportul alimentar și contribuind la pierderea în greutate”, a mai scris nutriționistul pe rețelele de socializare.

Procesul de slăbire în prezent se bazează pe o abordare holistică și sănătoasă, în comparație cu ceea ce se întâmpla în trecut. Nu se mai elimină grupe de alimente, ci se creează o balanță pentru a umple toate necesitățile organismului uman.

„Pare că am trecut într-o nouă eră în care slăbitul nu mai este o chestiune de calorii, ci de reglare a metabolismului și a apetitului. Trecerea de la restricții la o sănătate holistică și funcțională remodelează narațiunile dietetice. A venit vremea să nu mai acuzăm consumatorii de lipsa de voință, ci să-i ajutăm să mănânce echilibrat, diversificat și moderat- fără frustrări și interdicții. Obezitatea pare că are însfârșit tratamentul adecvat!”, a încheiat Mihaela Bilic.

