Cum să mănânci zacuscă și salată de vinete fără să te îngrași, potrivit medicului Mihaela Bilic

Zacusca și salatele de vinete sunt două preparate foarte apreciate în bucătăria românească. Ele sunt consumate, cel mai adesea, cu pâine. Ei bine, medicul Mihaela Bilic a oferit o altă variantă de a le mânca pentru a nu adăuga kilograme în plus. Află, în articol, toate detaliile!

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști, obișnuiește să le dea oamenilor sfaturi importante pentru sănătate. De această dată, medicul a vorbit despre câteva aperitive adorate de români, precum zacusca și salata de vinete. Vedeta Pro TV a explicat modul în care le putem consuma, dacă vrem să nu adăugăm kilograme în plus.

Mihaela Bilic a spus cum să mănânci zacuscă și salată de vinete fără să te îngrași

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai renumiți și urmăriți nutriționiști, iar sfaturile sale au avut un impact semnificativ asupra vieților multor persoane, ajutându-le să adopte un stil de viață sănătos. Recent, medicul a vorbit despre patru aperitive adorate de români, printre care se numără zacusca, salata de vinete, fasolea bătută și humusul.

„Doctorul de bine” de la Pro TV a dezvăluit că toate aceste paste conțin ulei, iar fiecare lingură ne costă aproximativ 100 de calorii, în funcție de rețetă. Așadar, Mihaela Bilic le-a sfătuit pe gospodine să fie zgârcite cu acest aliment.

„Ce trebuie să știți când vorbim de astfel de aperitive? Că toate conțin ulei. Tot ce este pasat are ulei ascuns. Cât ulei? Ei bine, la fasolea bătută avem doar 4 grame de ulei. La humus, în schimb, avem 10 grame de ulei la 100 grame, pentru salata de vinete tot 10 grame, iar pentru zacuscă 7 grame. Bineînțeles, rețetele diferă de la gospodină la gospodină, dar fiți zgârciți cu uleiul pentru că fiecare lingură ne costă 100 de calorii. Acum, între fasolea bătută și humus, eu v-aș recomanda fasolea noastră bătută. Folosiți-o pe cea la conservă care este deja fiartă și nu mai aveți risc de balonare. De ce spun fasolea? Pentru că este campioană la conținutul de fibre și are efect alcalinizant în organism, spre deosebire de humus, care are efect acidifiant. Boabele de năut

sunt acidifiante, dar am ajuns să mâncăm mai mult humus decât fasole bătute”, a explicat Mihaela Bilic, pe pagina ei de Facebook.

De asemenea, Mihaela Bilic i-a sfătuit pe oamenii care vor să își mențină silueta să nu consume aceste aperitive cu pâine. Nutriționistul a oferit o variantă mult mai sănătoasă. Mai exact, medicul a recomandat bastonașele de legume.

„Cu ce le mâncăm? Ei bine, dacă nu avem probleme cu silueta, cel mai bine merg cu pâine sau crackers. Se completează perfect, proteinele din vegetale și cu cerealele fac aminoacizi esențiali, toată gama prezentă. E adevărat, însă, că pâinea vine și ea cu caloriile ei, așa că am un secret pentru voi. Dacă țineți la silueta și vreți ca aceste aperitive să fie cât mai sărace în calorii, mâncați-le cu bastonașe de legume. Cât mai multe legume, cât mai colorate și în felul ăsta mâncăm legumele mai mult decât aceste paste de aperitiv și, până la urmă, nu mai trebuie să alegem una dintre ele, le putem mânca pe toate, cu multe legume, cât mai colorate”, a mai spus medicul nutriționist.

Citește și: SINGURUL fruct de toamnă care îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Porția corectă pentru ficat este de 150g”