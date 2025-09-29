SINGURUL fruct de toamnă care îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Porția corectă pentru ficat este de 150g”

A venit toamna și, odată cu ea, mesele românilor s-au umplut de legume și fructe de sezon. Pare momentul perfect să profităm de bogățiile naturii, însă specialiștii atrag atenția că nu tot ce este „natural” e și prietenos cu silueta. Nutriționistul Mihaela Bilic a tras recent un semnal de alarmă cu privire la un fruct extrem de consumat în această perioadă, dar care, surprinzător, îngrașă mai rău decât zahărul.

Mihaela Bilic a vorbit despre fructele de toamnă și a pus reflectorul pe unul dintre cele mai iubite – strugurii. Delicioși, parfumați și plini de beneficii nutritive, aceștia ascund însă un pericol pentru cei care își doresc să își mențină silueta.

Fructul de toamnă care îngrașă mai mult decât zahărul

Recent, Mihaela Bilic a explicat de ce strugurii trebuie consumați cu moderație. Aceștia conțin o cantitate ridicată de fructoză, un zahăr natural care, deși nu ridică nivelul glicemiei la fel ca glucoza, are același aport caloric ca zahărul rafinat – adică 4 calorii pe gram.

Problema apare din felul în care organismul procesează fructoza. Aceasta nu poate fi transformată în energie de nicio celulă și nu se consumă prin mișcare. Ea se metabolizează exclusiv în ficat, iar acesta nu poate procesa mai mult de 15 grame. Tot ce depășește această cantitate se comportă ca alcoolul și se transformă direct în grăsime de rezervă, avertizează medicul nutriționist.

Așadar, chiar dacă mulți îi consideră o alegere sănătoasă, strugurii sunt, de fapt, un desert care trebuie consumat cu atenție. Potrivit Mihaelei Bilic, cheia stă în echilibru. Deși tentația este mare, mai ales când avem la dispoziție ciorchini întregi, o porție corectă de struguri nu trebuie să depășească 150 de grame – adică un ciorchine mic, cât încape într-o palmă.

„Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă, nu mâncați fructe în exces. Strugurii sunt campioni la capitolul dulceață, cu 15g zaharuri la 100g, din care 8-10g e fructoză (în funcție de soi și gradul de coacere) iar restul e glucoză. După un calcul simplu rezultă că porția corectă pentru ficat este de 150 g struguri, adică un ciorchine mic, cât încape într-o palmă!”, spune Mihaela Bilic.

Așadar, strugurii sunt un fruct de sezon apreciat, bogat în antioxidanți și vitamine, însă consumul lor trebuie făcut cu responsabilitate. Mihaela Bilic atrage atenția că excesul nu doar că îngrașă, dar pune și presiune pe ficat, ceea ce poate afecta sănătatea pe termen lung.

