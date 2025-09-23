Care este cea mai bună zacuscă de vinete, potrivit dr. Mihaela Bilic. Ingredientul care face diferența

În această perioadă a anului, vinetele devin cele mai consumate legume din România, fiind nelipsite din bucătăriile gospodinelor. Fie că vorbim despre musaca, zacuscă sau salată de vinete, aceste legume sunt preparate sub diverse forme, în funcție de preferințe.

Vinetele sunt cumpărate cel mai mult în sezonul de toamnă, atunci când tarabele sunt pline de legume proaspete și gustoase. Nutriționistul Mihaela Bilic a vorbit despre cum pot fi păstrate vinele pentru mai mult timp, dar și cum se prepară cea mai bună zacuscă de vinete.

Cum se pregătește cea mai bună zacuscă de vinete

Nutriționista a mărturisit că există anumite trucuri ingenioase pentru o salată de vinete, cu adevărat savuroasă. Primul pas este ca vinetele să fie coapte direct pe flacără, pentru a căpăta o aromă deosebită de afumat. După aceea, acestea trebuie curățate de coajă și lăsate la scurs, astfel încât forma finală să fie fină, gustoasă și fără surplusul de apă.

„Ulterior, le tocăm pe un tocător din lemn cu un cuțit de ceramică, ca să nu se oxideze și să nu se înnegrească. Și, surpriza! Adăugăm un gălbenuș de ou și puțin ulei, nu mai mult de un tur de castron, pentru că, dragii mei, calitatea și gustul unei salate de vinete vine din frecare! Adică folosim un bol adânc, un linguroi pe măsură, punem vinetele, gălbenușul și uleiul și frecăm cam 5 până la 10 minute”, spune Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic a postat în mediul online sfaturi prețioase pentru toate gospodinele care vor să pregătească salata de vinete sau zacuscă. Nutriționista a explicat pas cu pas cum aceste preparate tradiționale pot fi gătite, astfel încât să-și păstreze gustul autentic și să fie sănătoase.

„Nu am intâlnit până acum pe cineva căruia să nu-i placă salata de vinete. Normal că există variațiuni pe aceeași temă: unii o vor cu ceapă, alții cu maioneză, unele gospodine o „albesc” cu un galbenuș crud iar altele o „înmulțesc” cu dovlecel fiert; arabii o freacă cu zeama de lămâie și semințe de susan iar europenii din vest o socotesc delicatesă de preț și o numesc caviar de vinete:)

Un lucru e cert, de la copii la bunici cu toții ne bucurăm de o felie de pâine proaspată umplută cu salata de vinete. Și dacă mai tai lângă ea o roșie și un castravete masa e gata!

Vinete mai frumoase, mai lipsite de sâmburi și mai puțin iuți ca anul ăsta nu am văzut, așa că salata de vinete trebuie să fie la loc de cinste în casa voastră. Atenție numai la ulei, fiți zgârciți și limitați-vă la o ceșcuță. În rest frecați energic cu lingura de lemn până va doare mâna iar vinetele și-au dublat volumul. Si coaceți puține, cât să mâncați o datâ, pentru că odate băgate la frigider se întăresc, iar a doua zi nu mai sunt la fel:(

Dacă aveți norocul să faceți parte dintr-o familie în care se gătește probabil sunteți printre puținii norocoși care mai știu ce înseamna zacusca făcuta în casă. E varianta de iarna a salatei de vinete, mult mai laborioasa și mai complexă ca arome și de aceea cu atât mai valoroasă…caviar de vinete, pe bună dreptate! Acum e momentul să coaceți si să puneți la borcane toate legumele verii ca să aveți la iarna provizii de soare si sănătate:))”, a fost postarea făcută de Mihaela Bilic în mediul online.

