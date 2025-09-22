Care este cel mai sănătos tip de pâine? Mihaela Bilic a dezvăluit: ”A devenit sensibil”

În ultimul timp, pâinea a devenit unul dintre cele mai controversate alimente, deși timp de sute de ani a reprezentat baza alimentației. Medicul nutriționist Mihaela Bilic precizează faptul că multe dintre problemele de digestie asociate cu pâinea nu sunt cauzate neapărat de gluten, ci de modul în care aceasta este preparată și procesată.

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni aleg să elimine glutenul din alimentație, Mihaela Bilic mărturisește că soluția nu este renunțarea completă la pâine, ci alegerea corectă a acesteia.

Care este cea mai sănătoasă pâine din comerț

Medicul nutriționist atrage atenția precizează că este surprinzător cum un aliment tradițional a ajuns să fie considerat un adevărat pericol pentru sănătate.

„Dacă ar dospi, ce bună ar fi! Eu sunt un om care iubește pâinea, consider că totul are gust mai bun cu pâine! Și mă uit cu tristețe la cei care, dintr-un motiv sau altul, elimină glutenul din alimentație.

Cum a fost posibil ca un aliment de bază precum pâinea să se transforme din prieten în dușman în doar câțiva ani? Cum de organismul nostru a devenit dintr-o dată sensibil și intolerant la gluten?

Nu intrați în panică, simptomele sunt minime, iar omenirea nu ar fi supraviețuit fără apariția cerealelor și agriculturii acum 10000 ani. Un număr mic de persoane prezintă boala celiacă, o afecțiune autoimună cauzată de gluten, ce are un impact grav asupra întregului organism.

Ea este diferită și nu are nicio legătură cu sensibilitatea non-celiacă la gluten, epidemia cu care ne confruntăm astăzi și care nu este nici boală autoimună, nici alergie. Să fie această intoleranță cauzată de creșterea procentului de gluten din cereale?”, scrie Mihaela Bilic pe rețelele sociale.

De asemenea, contrar credinței populare, intoleranța la gluten nu este cauzată de creșterea cantității de gluten în cereale. Grâul modern conține doar 15-25% gluten, iar grâul tradițional în jur de 30%.

„Tenacitatea glutenului sau rezistența la rupere se notează cu coeficientul W și se măsoară în jouli. Speciile străvechi de cereale aveau W= 30-60 jouli, în timp ce grâul modern are W=150-350 jouli. Avantajul lui W crescut este obținerea unui aluat mai elastic, care nu se rupe la frământare și este mai ușor de prelucrat. Dezavantajul este că enzimele digestive nu-l mai pot descompune în fragmente mici de glucide, digestia va fi încetinită, apare inflamația, balonarea și intoleranța la gluten. Singurul lucru pe care putem să-l facem pentru sănătatea noastră este să evităm alimentele ultraprocesate, obținute din ingrediente cu origine necunoscută, după rețete modificate și cu metode de producție accelerate. Soluția nu este să mâncăm produse fără gluten, ci să găsim pâinea care ne face bine, care ne hrănește corpul și ne bucură sufletul!”, mai explică Mihaela Bilic.

