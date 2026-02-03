Acasă » Știri » Care este durata de viață a unui sistem de panouri fotovoltaice, de fapt. După cât timp trebuie înlocuite

Care este durata de viață a unui sistem de panouri fotovoltaice, de fapt. După cât timp trebuie înlocuite

03/02/2026 | 13:25
Panourile solare sunt vândute întotdeauna cu garanție, dar ce se întâmplă când aceasta expiră? Un studiu elvețian privind instalațiile solare din anii 1980 și 1990 a arătat că multe dintre acestea încă generează cea mai mare parte a energiei inițiale.

O echipă de specialiști de la Universitatea de Științe Aplicate și Arte din Elveția de Sud, condusă de Ebrar Özkalay, a finalizat recent o cercetare care arată că panourile solare pot dura mult mai mult decât ar sugera garanția lor obișnuită de 25 de ani.

Care este durata de viață a unui sistem de panouri fotovoltaice

Echipa lui Özkalay a analizat șase sisteme solare instalate între 1987 și 1993, care funcționează continuu de atunci, și a constatat că majoritatea panourilor produc încă peste 80% din producția lor inițială, după aproape patru decenii.

Aceasta este o cifră extrem de importantă, deoarece în 2023 peste 70% din capacitatea de energie electrică regenerabilă adăugată provenea din energia fotovoltaică, iar instalațiile totale acopereau 8,3% din cererea globală de energie electrică. Prin urmare, este bine de știut că toate aceste instalații solare vor furniza energie curată, fără emisii, în următoarele decenii.

Ce au constatat cercetătorii după ce au analizat panourile solare

După ce s-au făcut teste de laborator pe modulele selectate, pentru a vedea cum se modifică producția și cum arată uzura fizică în interiorul panourilor, s-a constatat că vântul puternic și frigul extrem au contribuit cel mai mult la degradare, dar echipa s-a concentrat și asupra materialelor care alcătuiesc un modul. Componentele pot varia de la un modul la altul, cercetătorii descoperind diferențe clare între calitatea materialelor.

Per total, se pare că sfârșitul garanției unui sistem de panouri solare marchează o piatră de hotar financiară, nu un sfârșit tehnic. Așadar, deși producția de energie fotovoltaică poate scădea în timp, degradarea lentă și previzibilă observată la aceste sisteme pune la încercare modelele de afaceri, programele de înlocuire și politicile de reciclare concepute în jurul acelui număr de „25 de ani”.

Cu alte cuvinte: panourile solare de acasă vor rezista probabil mult mai mult decât credeți și nu ar trebui să vă faceți griji dacă luați o casă cu un sistem instalat de 5-10 ani.

